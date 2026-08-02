सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए.जी. मसीह ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जहां अदालतों को सबूतों और दलीलों की जांच करने में महीनों लग जाते हैं, वहीं मामलों का फैसला तेजी से ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में किया जा रहा है।

कॉन्फेडरेशन ऑफ एलुमनाई फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित पांचवें जस्टिस एच.आर. खन्ना मेमोरियल नेशनल सिम्पोजियम में संबोधित करते हुए जस्टिस मसीह ने कहा, “न्याय का मूल्यांकन रीट्वीट के आधार पर नहीं किया जा सकता और संवैधानिक नैतिकता का निर्धारण एल्गोरिदम के रुझानों से नहीं किया जा सकता। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। यह अनुशासन केवल न्यायाधीश का दायित्व नहीं है। यह दायित्व सभी हितधारकों, अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों, शिक्षकों और कानून की सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर है।”

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही टेक्नोलॉजी ने न्याय तक पहुंच को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, खासकर तब, जब कोर्ट की सुनवाई के हिस्सों को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है।

सोशल मीडिया पहले भी अपना फैसला सुना देता है- जस्टिस मसीह

जस्टिस मसीह ने कहा कि कानूनी विवादों और आपराधिक मुकदमों में इंटरनेट अक्सर अदालत से बहुत पहले ही अपना फैसला सुना देता है। उन्होंने कहा, “किसी मामले पर महीनों तक बहस चलती है, लेकिन फैसला मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है। सबूतों की जांच जिरह के जरिए होती है, जबकि राय ऑनलाइन प्रसारित होने से बनती है। अक्सर, जनता पहले गवाह के शपथ लेने से पहले ही अपना फैसला सुना देती है। रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि एक कैप्शन से, अदालत बरी कर सकती है, लेकिन आरोपी फिर भी उस दुनिया में वापस चला जाएगा जिसने उसे महीनों पहले दोषी ठहराया था। अदालत का फैसला असल में एक ऐसे फैसले के खिलाफ अपील बन जाता है जो कभी कानूनी रूप से दर्ज ही नहीं किया गया था।”

जस्टिस मसीह ने जाहिर की जताई चिंता

एक और चिंता जो जताई गई, वह डिजिटल दौर में अदालतों पर जनता की नजर के दबाव के बारे में थी। उन्होंने समझाया, “एक माहौल बन जाता है, उम्मीदों का ऐसा घना माहौल जो हर तरफ से एक साथ कोर्टरूम की दीवारों पर दबाव डालता है। यह डिजिटल पैनोप्टिकॉन (हर तरफ से नजर रखने वाला तंत्र) है। लाखों लोगों की लाखों फोन स्क्रीन होती हैं और जज को खाली कमरे में भी उनकी नजर और प्रतिक्रिया का एहसास होता है।”

जज अपने आचरण में अनुशासन बनाए रख सकते हैं- जस्टिस मसीह

जस्टिस मसीह ने आगे कहा कि हालांकि न्यायाधीश अदालती कार्यवाही को ऑनलाइन एडिट और शेयर करने के तरीके को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने आचरण में अनुशासन बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा, “एक चीज जो जज कर सकते हैं, वह है बेंच से बोले जाने वाले शब्दों पर नियंत्रण रखना। उस कुर्सी से बोला गया हर वाक्य या तो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखता है या उनके खिलाफ जाता है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह न्यायाधीशों से यह नहीं कह रहे हैं कि वे अपनी राय व्यक्त न करें या अपने संदेह दूर न करें, बल्कि उनसे यह कह रहे हैं कि वे दर्शकों को खुश करने के प्रलोभन से बचें।

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