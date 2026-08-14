दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा की नियमित जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस मामले पर 17 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।

दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दवाइयों और उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से जुड़े 700 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (ACB) ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने अभियुक्तों के अधिवक्ताओं और एसीबी के लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दलीलों और जांच एजेंसी द्वारा दायर जवाब को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया।

10 अगस्त को ACB ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था वक्त

10 अगस्त को एसीबी ने पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिकाओं पर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। एसीबी ने वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की रिपोर्ट के मद्देनजर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। अदालत ने जेल अधिकारियों से वत्सला अग्रवाल की मेडिकल स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी थी।

40 दिन से हिरासत में हैं पूर्व DGHS वत्सला अग्रवाल

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, शैलेंद्र सिंह और मुदित जैन के साथ वत्सला अग्रवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि एसीबी जमानत याचिका पर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रही है तो उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। वह पिछले 40 दिनों से हिरासत में है। उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनका उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक हिरासत आदेश में किया गया है।

यह भी कहा गया कि उन्हें किसी उच्च अधिकारी को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। उनके आवास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने 6 अगस्त की एक मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से कहा गया था।

54 दिन से हिरासत में हैं डॉक्टर रंगा

डॉ. विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय बिश्नोई ने कहा कि वे पिछले 54 दिनों से हिरासत में हैं। यदि जांच एजेंसी और समय मांग रही है तो उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है। 7 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक (डीजीएचएस), वत्सला अग्रवाल ने नियमित जमानत के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया था।

एसीबी ने इस मामले में डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया है। रंगा केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के प्रभारी थे। एसीबी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा दवाओं, शल्य चिकित्सा सामग्री, शल्य चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में सतर्कता निदेशालय द्वारा 02.06.2026 को भेजी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है।

शिकायत और साथ में संलग्न दस्तावेजों और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद खरीद प्रक्रियाओं में कथित हेराफेरी और दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर खरीद के संबंध में डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिससे सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हुआ।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद उसे बलात्कार और धमकियां मिल रही हैं। इस मामले का जिक्र शुक्रवार को महिला के वकील ने सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष किया । जिन्होंने सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मामलों के साथ उनकी याचिका को 18 अगस्त, मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। पढ़ें पूरी खबर।