कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर एलपीजी सिलेंडरों की कमी के संकट के बीच राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट को निर्बाध आपूर्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात से सहमति जताई कि इस मामले को सरकार पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मगदुम ने कहा, “सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अन्य देशों से बेहतर। इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता। मैं याचिका खारिज करने का आदेश पारित करूंगा, अदालतों को इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर युद्ध जैसी स्थिति में।”

याचिका में चिंता जताई गई थी

अदालत बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन और उसके कुछ सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बारे में चिंता जताई गई थी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि स्थिति लगातार बदल रही है और भारत में एलपीजी आपूर्ति में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने की कोशिशें जारी हैं।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “यह स्थिति कुछ ऐसी घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सरकार आपूर्ति को बाधित न होने देने या कम से कम बाधित होने देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कार्यपालिका पर छोड़ दीजिए। स्थिति हर दिन बदल रही है। हमें प्राथमिकता तय करनी होगी, हमें नहीं पता कि होटलों को प्राथमिकता दी जाए या घरों को। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।”

क्या होटलों के लिए कोई अच्छी खबर है- न्यायाधीश

न्यायाधीश ने पूछा, “क्या इन होटलों के लिए कोई अच्छी खबर है? क्या आपके पास कोई अतिरिक्त निर्देश हैं?” न्यायाधीश ने एलपीजी सिलेंडरों के राज्यवार वितरण को लेकर कुछ लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं का भी उल्लेख किया। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इन मामलों पर राज्यों से परामर्श कर रही है और दोनों स्तरों पर सरकारों को एकमत होना जरूरी है।

इस बीच, याचिकाकर्ता संघ ने कोर्ट से अनुरोध किया कि एलपीजी संकट पर आज होने वाली बैठक के अपडेट का इंतजार करते हुए मामले को लंबित रखा जाए। उन्होंने तर्क दिया कि एलपीजी आपूर्ति के मामले में तमिलनाडु और केरल बेहतर स्थिति में हैं और कहा कि अगर कुछ दिशानिर्देशों का ठीक से पालन किया जाए तो कर्नाटक की स्थिति भी बेहतर हो सकती है।