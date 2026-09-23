औरंगाबाद स्थित एक रेलवे कोर्ट ने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के वीआईपी कक्ष में सोफे में खटमल पाए जाने को लेकर नांदेड़ डिवीजन के संभागीय रेलवे प्रबंधक (DRM) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) एस.एम. अहेर ने पूर्व निर्देशों के बावजूद इस समस्या का समाधान ने करने में विफल रहने पर वरिष्ठ अधिकारी को अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की चेतावनी दी।

यह मामला मई 2026 में सामने आया था। तब बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस मंजुषा देशपांडे और उनके पति ने वीआईपी कमरे में पुराने सोफे में खटमल देखे और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।

20 मई को मजिस्ट्रेट अहेर ने डीआरएम को कीट नियंत्रण (Pest Control) कराने और पुराने सोफे बदलने का निर्देश दिया ताकि न्यायाधीशों को असुविधा न हो। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने लगभग चार महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई जवाब दिया।

19 सितंबर के कारण बताओ नोटिस में कोर्ट ने उल्लेख किया कि न्यायाधीश अब निर्धारित लाउंज का उपयोग करने के बजाय अपने वाहनों में इंतजार करने के लिए मजबूर हैं।

नोटिस में कहा गया है, “वीआईपी कमरे के सोफे में खटमल होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए उन सोफे पर बैठना बेहद घृणित स्थिति है और वे अब वीआईपी कमरे में बैठने के बजाय अपनी कारों में बैठते हैं। नोटिस में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच के अधिकांश न्यायाधीश ट्रेन से यात्रा करते हैं और वीआईपी सुविधा पर निर्भर रहते हैं।

मजिस्ट्रेट ने चार महीने से अधिक समय तक निष्क्रियता और प्रतिक्रिया के अभाव पर असंतोष व्यक्त किया। नोटिस में कहा गया है कि आपका उक्त कृत्य न्यायिक अधिकारी के निर्देश का घोर अनादर है, जो अवमानना ​​​​है। मजिस्ट्रेट ने डीआरएम को 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया, ताकि वह कारण बता सकें कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

पत्नी की बीमारी पर पति ने उठाया सवाल, शादी रद्द कराने पहुंचा कोर्ट, उल्टा भरना पड़ा 1 लाख का जुर्माना

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शादी से पहले पत्नी की बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर विवाह रद्द कराने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी या उसके परिवार ने बीमारी को जानबूझकर उससे छिपाया था। हाई कोर्ट ने पति को अपील की कार्यवाही के खर्च के तौर पर पत्नी को 1 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। पढ़ें पूरी खबर।