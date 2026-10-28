केरल के चेरानल्लूर सड़क हादसे मामले में कोच्चि डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने जज के बेटे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस मामले में कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश को इस केस को सही तरीके से हैंडल न करने के विवाद के बाद उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह आर निशांतिनी ने ली है।

कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इस मामले में पुलिस की कथित गलतियों को लेकर आलोचना तेज हो गई थी और लोग जवाबदेही की मांग कर रहे थे।

आरोप है कि एर्नाकुलम जिले में रविवार (25 अक्टूबर, 2026) सुबह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नाबालिग बेटे ने अपनी कार से एक 56 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में दोपहिया सवार बुजुर्ग की मौत हो गई।

मृतक बुजुर्ग की पहचान जय बालाकृष्णन के तौर पर हुई थी। बालाकृष्णन अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। यह हादसा कोच्चि शहर पुलिस की सीमा के अंदर चेरानल्लूर में हुआ था।

सड़क हादसे के बाद चेरानल्लूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 281 के तहत लापरवाही से मौत और रैश ड्राइविंग से जुड़े मामलों में केस दर्ज किया था। पुलिस ने बताया था कि जज के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी बेटे के पिता त्रिशूर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं।

मृतक बालाकृष्णन के परिवार ने आरोप लगाया था कि न्यायिक अधिकारी ने अपने बेटे को बचाने के लिए मामले में दखल दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

बालाकृष्णन की रिश्तेदार जयलक्ष्मी ने आरोप लगाया था कि दुर्घटना के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे जज ने घटना में उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाने पर परिवार को धमकाया था।

जयलक्ष्मी ने मीडिया से कहा था, “जब मैंने जज से पूछा कि क्या उन्हें नाबालिगों के कार चलाने पर रोक लगाने वाले कानून के बारे में पता है, तो वह भड़क गए और हमसे कहा कि उन्हें कानून न सिखाएं। उन्होंने कहा था, ‘उनसे सवाल मत करो’। पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए कार को तुरंत मौके से हटा दिया था। हम केस लड़ेंगे क्योंकि यह घटना एक न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति का घमंड दिखाती है।”

2024 के एक केस में केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

केरल हाई कोर्ट ने 2024 में कहा था कि नाबालिग के गार्जियन या नाबालिग द्वारा चलाई जा रही गाड़ी के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत केस चलाया जा सकता है। यह एक्ट नाबालिगों द्वारा मोटर गाड़ी चलाने के अपराधों से जुड़ा है। इस नियम में गार्जियन या गाड़ी के मालिक के लिए कानूनी शर्तों के तहत तीन साल तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा था कि सेक्शन 199A के तहत अपराध sui generis (अलग तरह का) और इंडिपेंडेंट होता है। हालांकि, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी नाबालिग का अपराध करना एक ज़रूरी हिस्सा था, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 17 या 18 के तहत कोई नतीजा गार्जियन या गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं था।

अदालत ने कहा था कि अगर पुलिस नाबालिग के कहे जा रहे जुर्म के बारे में जानकारी जनरल डायरी में दर्ज कर ले, तो सेक्शन 199A के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके बाद, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) मॉडल रूल्स, 2016 के तहत नाबालिग की सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट बिना किसी देरी के और किसी भी हालत में, कम से कम फाइनल रिपोर्ट के साथ जमा करनी होगी।

देश में बढ़ रहे एसिड अटैक, सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा- आखिर क्यों नहीं रुक रही बिक्री?

सुप्रीम कोर्ट ने देश में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एसिड की अवैध बिक्री रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस यानी दिशा-निर्देश अपने उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने केंद्र से एसिड की खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगाने और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जवाबदेही तय करने को कहा है। पढ़ें पूरी खबर।