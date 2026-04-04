पंजाब के पटियाला जिले की एक कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बिक्रमदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिक्रमदीप सिंह पर चोरी और घर में जबरन घुसने का आरोप है।

पिछले महीने दर्ज किए गए पुलिस मामले के अनुसार, बिक्रमदीप और अन्य लोगों ने कथित तौर पर पिछले साल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह के आवास से सोना और आभूषण चुराए थे। जब घटना वाली रात अस्पताल में उनका निधन हो गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू ने 1 अप्रैल को बिक्रमदीप की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जिनमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक मृत सहकर्मी के आवास से बड़ी मात्रा में सोना और आभूषण गायब करना शामिल है।

अदालत ने कहा, “आरोपित अपराध लोक सेवक, विशेषकर न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित ईमानदारी पर चोट पहुंचाता है। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि एफआईआर 7 महीने की देरी के बाद दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है, लेकिन जांच फाइल से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने पटियाला रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को एक आवेदन दिया था, जिसे मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था। जांच रिकॉर्ड में मौजूद पेनड्राइव में सीसीटीवी फुटेज से जमानती आवेदक को अपने सह-आरोपी के साथ कुछ बक्से और बैग ले जाते हुए परिसर में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है।”

21 मार्च को, दिवंगत न्यायाधीश कंवलजीत सिंह के पुत्र अंगदपाल सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी डॉ. भूपिंदर सिंह विर्क की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। विर्क, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के विधि विभाग में प्रोफेसर हैं।

शिकायत में विर्क ने कहा कि 1 अगस्त, 2025 को अमर अस्पताल में उनके मित्र कंवलजीत सिंह के निधन के बाद, उनकी घरेलू सहायिका अमरजीत कौर उर्फ ​​पिंकी, गौरव गोयल, एक सरकारी अधिकारी और “एक अज्ञात व्यक्ति” तीन कारों में मृतक न्यायाधीश के आवास पर आए थे।

शिकायत में आरोप लगाया गया है, “इन चार लोगों में से गौरव बाहर ही रुका रहा, जबकि बाकी तीन लोग घर के अंदर गए और मेरे मित्र स्वर्गीय कंवलजीत सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संगरूर के घर की तलाशी लेने लगे। उस समय इन तीनों लोगों ने मेरे मित्र के घर की तलाशी लेने के बाद सोना, आभूषण और नकदी चुरा ली।

बिक्रमदीप ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें कंवलजीत सिंह के पुत्र अंगदपाल सिंह, जो उस समय कनाडा में थे। उन्होंने तुरंत कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए कहा था। बिक्रमदीप ने यह भी दावा किया कि जब अंगदपाल सिंह उनके आवास पर रुके थे, तब उन्होंने कीमती सामान लौटा दिया था।

1 अप्रैल को उनके वकील ने तर्क दिया कि यह मामला केवल उनकी छवि खराब करने के लिए दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उनके बीच पारिवारिक संबंध थे, इसलिए सामान सौंपने की कोई औपचारिक रसीद नहीं ली गई थी।

अदालत को बताया गया, “आपराधिक अतिक्रमण का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि याचिकाकर्ता/जमानत आवेदक के मृतक के साथ मैत्रीपूर्ण, पारिवारिक संबंध थे और मृतक लुधियाना जिले में एक साथ तैनाती के दौरान याचिकाकर्ता को परिवार के सदस्य की तरह मानता था।”

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बिक्रमदीप द्वारा मृतक के बेटों से संपर्क करने से बहुत पहले ही सामान ले जाया गया था। यह भी बताया गया कि मामले से संबंधित संपत्ति की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है और साजिश का खुलासा करने और संपत्ति का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।

अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि सीसीटीवी फुटेज से प्रथम दृष्टया सह-आरोपी के साथ घटनास्थल पर बिक्रमदीप की उपस्थिति की पुष्टि होती है। इसमें आगे कहा गया है, “याचिकाकर्ता सहित सीसीटीवी फुटेज में मौजूद लोगों की शारीरिक भाषा और जिस तरह से सामान ले जाया जा रहा है, उससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि यह कृत्य गुप्त तरीके से किया जा रहा है।” अदालत ने यह भी कहा कि बिक्रमदीप द्वारा जिन व्हाट्सएप चैट पर भरोसा किया गया है, उनसे मृतक के बेटे द्वारा उनके घर से कीमती सामान हटाने के लिए किसी भी प्रकार की सहमति या प्राधिकरण का खुलासा नहीं होता है।

कोर्ट ने आगे कहा, “जमानत याचिका के साथ संलग्न व्हाट्सएप चैट में केवल अंगदपाल सिंह के भारत आगमन और उनकी भावनात्मक स्थिति के बारे में सामान्य बातचीत दिखाई देती है। वास्तव में, इन व्हाट्सएप चैट, वॉयस कॉल और वीडियो कॉल का समय रात 10:15 बजे के बाद का है, जबकि सीसीटीवी फुटेज रात 9:50 बजे तक का है, जो मृतक के पुत्र अंगदपाल सिंह से हुई बातचीत से काफी पहले का है। इससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के अंगदपाल सिंह से संपर्क करने से पहले ही सामान ले जाया गया था।”

इसलिए, न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री अग्रिम जमानत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि न्यायिक अधिकारी होने के नाते बिक्रमदीप किसी विशेष संरक्षण के हकदार थे।

इसमें कहा गया है, “सुरक्षा उपाय गिरफ्तारी के तरीके से संबंधित हैं, न कि उन परिस्थितियों में गिरफ्तारी से छूट से जहां इसकी आवश्यकता हो। बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या पदनाम कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है और उसे आपराधिक कानून के उल्लंघन के दंडात्मक परिणामों का सामना करना होगा। “

आरोपों की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज के रूप में प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री, वैध कब्जे का समर्थन करने वाली ठोस सामग्री की अनुपस्थिति और पर्याप्त संपत्ति की बरामदगी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत देना जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह मामला जमानती को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए, आवेदन खारिज किया जाता है। यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निपटारे के लिए हैं और इन्हें किसी अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

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