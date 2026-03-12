नासिक की एक क्रिमिनल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को बंद कर दिया है। आरोप है साल 2022 में राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी की थी

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुताडा ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 और 16 जून, 2022 को हिंगोली और अकोले में रैलियों के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियां मानहानिकारक और अपमानजनक थीं।

भुताडा की याचिका के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत अपराध दर्ज किए गए। इसके बाद नासिक की एक अदालत ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया।

हालांकि, बाद में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई और उन्हें वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई। जिसके दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

कोर्ट ने सितंबर 2024 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश भी दिया था। पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, शिकायतकर्ता ने मामला वापस लेने के लिए आवेदन किया। इसके बाद, ट्रायल जज ने मानहानि की कार्यवाही बंद कर दी।

‘यह मनमाना है’, बिहार सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

बिहार के ऐतिहासिक सिन्हा पुस्तकालय को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने NDA सरकार को झटका दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर।