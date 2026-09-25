बेंगलुरु की एक अदालत ने एक मेडिकल छात्रा और उसके पिता की याचिका पर उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम सुधारने की अनुमति दी है। मामला पिता के धर्म परिवर्तन के बाद बदले नाम और बाद में दोबारा हिंदू धर्म अपनाने के बाद पुराने नाम पर लौटने से जुड़ा था। अदालत ने बेटी के शैक्षणिक और अन्य रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम भी ठीक करने का निर्देश दिया।

अदालत में यह मामला XIV एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज ए. एम. नलिनी कुमारी की अदालत में पहुंचा था। बेटी और उसके पिता ने मांग की थी कि सरकारी और शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज नामों को उनके वर्तमान और मूल नाम के अनुसार सुधारा जाए।

धर्म परिवर्तन के बाद बदला था पिता का नाम

याचिका के मुताबिक, पिता का जन्म 14 अप्रैल 1975 को हुआ था और धर्म परिवर्तन से पहले उनके स्कूल दस्तावेज, आधार कार्ड तथा अन्य पहचान पत्रों में उनका मूल नाम दर्ज था। 31 दिसंबर 2001 को उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर ईसाई नाम रख लिया।

20 मई 2002 को उनकी बेटी का जन्म हुआ। उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम वही दर्ज हो गया, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया था।

बाद में पिता ने हिंदू धर्म में वापसी की और फिर अपने पुराने नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने अपने नाम में हुए बदलाव से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के सामने पेश किए। इनमें आर्य समाज का शुद्धि प्रमाणपत्र और अखबारों में प्रकाशित नाम परिवर्तन से संबंधित सूचनाएं शामिल थीं।

बेटी के दस्तावेजों में बना रहा पुराना नाम

धर्म परिवर्तन के बाद पिता का नाम बदलने और फिर पुराने नाम पर लौटने के बावजूद बेटी के रिकॉर्ड में बदलाव नहीं हुआ। उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट और SSLC मार्क्स कार्ड में पिता का नाम उसी नाम से दर्ज था, जो उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद इस्तेमाल किया था।

वहीं, पिता के अपने कुछ दस्तावेजों में उनका पुराना नाम दर्ज था। इसी वजह से बेटी के शैक्षणिक रिकॉर्ड में नाम को लेकर समस्या बनी रही।

परिवार ने बेटी के नाम के शुरुआती अक्षर को भी बदलने की मांग की थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड में बदलाव के लिए अदालत की डिक्री पेश करने को कहा था। अप्रैल 2023 में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक आदेश में भी संबंधित रिकॉर्ड में बदलाव के लिए अदालत के आदेश की जरूरत बताई गई थी।

अदालत ने दस्तावेजों को माना अहम

अदालत ने मामले में पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया और पाया कि पिता धर्म परिवर्तन से पहले अपने मूल नाम का इस्तेमाल करते थे और बाद में दोबारा उसी नाम का इस्तेमाल करने लगे थे। अदालत ने इसी आधार पर बेटी के रिकॉर्ड में पिता के नाम को ठीक करने की अनुमति दी।

हालांकि, अदालत ने इस मामले को धर्म या जाति बदलने के विवाद के रूप में नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके सामने मुख्य मुद्दा नाम और शुरुआती अक्षर में सुधार का था।

जाति बदलने का आदेश नहीं

मामले में प्रतिवादियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पिता के धर्म परिवर्तन से जुड़े नाम बदलने का संबंध शैक्षणिक लाभ हासिल करने से हो सकता है। अदालत ने हालांकि मामले में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर नाम से जुड़े विवाद पर ध्यान केंद्रित किया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला जाति परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि वह जाति में किसी तरह का बदलाव करने के लिए बाध्य नहीं है।

रिकॉर्ड में बदलाव का निर्देश

अदालत ने आखिर में बेटी और उसके पिता को राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया। बेटी के दस्तावेजों में उसके नाम का शुरुआती अक्षर और उसके पिता का नाम उनके वर्तमान नाम के अनुसार दर्ज करने को कहा गया।

अदालत ने यह आदेश 23 सितंबर को सुनाया और मुकदमे को लागत के साथ मंजूर किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपने रजिस्टर और रिकॉर्ड में भी आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया। इस मामले में अदालत का आदेश नाम और ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज विवरण को सुधारने तक सीमित रहा। धर्म या जाति में बदलाव को लेकर अदालत ने कोई सामान्य आदेश नहीं दिया।

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