तिरुवनंतपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सांसुइ और रिटेल चेन नंदिलाथ जी मार्ट को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ता की खराब टेलीविजन (टीवी) की खरीद कीमत 18990 रुपये 6 प्रतिशत की ब्याज समेत 12 सितंबर 2015 से वापस करें। साथ ही मुआवजे और लागत के रूप में अतिरिक्त 16000 रुपये का भुगतान भी करें।

आयोग के अध्यक्ष पीवी जयराजन और सदस्यों प्रीथा जी नायर और विजू वीआर की बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि निंदलाथ जी मार्ट यह कहकर नहीं बच सकते कि वे बस एक डीलर हैं।

डीलर यह कहने से नहीं बच सकते

उपभोक्ता आयोग ने अपने 29 मई के आदेश में कहा, “अभिवेदन सबूत नहीं होते और जो व्यक्ति अपने अभिवेदनों में कही गई बात को साबित करना चाहता है, उसे अपने दावे को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करना होगा। इस मामले में संसुइ अपने अभिवेदनों को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करने में फेल रहे। मात्र अभिवेदन साक्ष्य नहीं होते हैं। दूसरा विपक्षी (नंदिलाथ जी मार्ट) यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि मात्र एक डीलर हैं।”

2015 में खरीदा था टीवी

12 सितंबर 2015 को शिकायकर्ता ने नंदीलाथ जी मार्ट से 18990 रुपये में एक संसुइ टीवी खरीदा। 16 सिंतबर 2015 को नंदिलाथ जी मार्ट के एक कर्मचारी ने शिकायतकर्ता के आवास पर टीवी को इंस्टाल किया और टीवी की तीन साल की वारंटी थी। 26 अक्टूबर 2015 को उस एलईडी टीवी ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता सर्विसिंग सेंटर में शिकायत की। टीवी देखने के बाद सर्विस इंजीनियर ने शिकायतकर्ता को बताया कि समस्या मेन बोर्ड में है और उसने बोर्ड बदल दिया है। लेकिन टीवी फिर भी काम नहीं कर रहा था।

इसके बाद सर्विस इंजीनियर को पता चला कि स्क्रीन पर एक बहुत छोटा सा छेद था, जिस वजह से टीवी काम नहीं कर रहा था और उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकता था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कई दिनों तक संसुइ सर्विस सेंटर से संपर्क किया और नंदिलाथ जी मार्ट से संपर्क किया और टीवी ठीक करने का अनुरोध किया, लेकिन दोनों ने टीवी ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

संसुइ ने दावा किया कि शिकायत न तो कानून के आधार पर और न ही तथ्यों के आधार पर मान्य है। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने नंदिलाथ मार्ट से प्रोडक्ट का ठीक से निरीक्षण करने के टीवी खरीदा था।

साथ ही यह कहा गया कि संसुइ के टेक्नीशियन ने प्रोडक्ट का निरीक्षण किया और पाया कि टीवी का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खराब था और उसने नया लगाया, लेकिन उन्होंने पाया कि टीवी का पैनल भी क्षतिग्रस्त हो गया था।

वारंटी की शर्तों का कंपनी ने दिया हवाला

कंपनी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि संसुइ की ओर बेची गई टीवी अच्छी क्वालिटी की थी और पैनल का अपने आप टूटना असंभव था। शिकायतकर्ता की बताया गया कि टीवी के ठीक से काम करने के लिए पैनल को बदलना जरूरी है और वारंटी की शर्तों में टूटे हुए पैनल शामिल नहीं है।

साथ ही यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लापरवाही से संभालने के अलावा पैनल अपने आप क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता। दावा किया कि टीवी के सभी पुर्जे अच्छी क्वालिटी के थे।

मारपीट करने का आरोप मनगढ़ंत- डीलर

नंदीलाथ जी मार्ट ने यह दलील दी कि उनके सेल्समैन की ओर से शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप मनगढ़ंत था। संसुइ ने अपने सर्विस कर्मचारियों को भेजा था जिन्होंने नंदिलाथ जी मार्ट को सूचित किया था कि यह खराबी शिकायतकर्ता की लापरवाही और असावधानी के कारण हुई थी।

आयोग ने कंपनी और डीलर को ठहराया उत्तरदायी

आयोग ने आगे कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 के तहत, किसी शिकायतकर्ता द्वारा उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के खिलाफ “किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उसे हुई किसी भी हानि” के लिए उत्पाद दायित्व का मुकदमा दायर किया जा सकता है, और तदनुसार, नंदिलाथ जी मार्ट भी संसुई के साथ उत्तरदायी था।

आयोग ने आगे कहा कि संसुइ ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि उनकी ओर से टीवी में कोई क्षति हुई थी। साथ ही यह स्पष्ट है कि टीवी के 60 प्रतिशत हिस्से काम नहीं कर रहे थे। यह पाया गया कि उपर्युक्त क्षति के कारण, विपक्षी पक्ष टीवी को बदलने के लिए उत्तरदायी थे। टीवी की खरीद की तारीख से लगभग 11 साल बीत चुके हैं, इसलिए इसे बदलना संभव नहीं था।

एक माह के अंदर देने को कहा पैसा

रिकॉर्ड में मौजूद सबूत को देखते हुए, आयोग ने शिकायत को स्वीकार कर लिया और विपक्षी पक्षों को खरीद की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज सहित 18,990 रुपये की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

साथ ही आयोग ने कहा कि इस आदेश की प्राप्ति तिथि से एक महीने में भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा लागत को छोड़कर, राशि पर आदेश की तिथि से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

ऐसे ही अन्य पीड़ित उपभोक्ता अपने-अपने राज्यों में उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीड़ित सहायता के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

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बीयर की बोतल पर 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने के बदले एक शख्स को अदालत से 25,000 रुपये का मुआवजा मिला। केरल के उपभोक्ता आयोग ने केरल स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन (KSBC) को एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि उसने बीयर की बोतल पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP ) से 10 रुपये अधिक वसूले थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें