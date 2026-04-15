बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 15 अप्रैल को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी और 16 अन्य लोगों को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 2016 में एक युवा बीजेपी नेता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। हालांकि, विधायक को आईपीसी के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और हत्या दोनों के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन उन्हें और चंद्रशेखर इंडी को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया गया।

जो-जो व्यक्ति इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं, उनमें विक्रम बल्लारी, कीर्ति कुमार बसवराज कुरहट्टी, संदीप सौदात्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ ​​मुदुका, संतोष सौदात्ती, दिनेश एम., अश्वथ, सुनील, नजीर अहमद, शाहनवाज, नूतन, हर्षित, चन्द्रशेखर इंदी, विकास कलबुर्गी और चन्नकेशव बी. तिंगरीकर का नाम शामिल है।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने फैसला सुनाया। अब इस मामले में सजा को लेकर 16 अप्रैल को बहस होगी।

गवाहों के खिलाफ झूठी गवाही का मामला

इस बीच, अदालत ने सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को गवाह पुलिस अधिकारी शिवानंद चालवाडी, बाबू कटगी, शंकरगौड़ा बसनगौड़ा पाटिल और स्वतंत्र गवाहों दत्तात्रेय गुडागंती, आनंद इरप्पा उदन्नवर, विनायक बिंजियावर, मोहन ईचरप्पा मुलमुत्तल, विवेकानंद दलवई, नटराज सर्ज देसाई और विजय कुलकर्णी के खिलाफ झूठी गवाही का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, अदालत ने अभियोजन पक्ष को अदालत में मुकर चुके गवाह शिवानंद श्रीशैल बिरादर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने के लिए जरूरी आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।

क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात की जाए तो धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचित कुलकर्णी को 2016 में धारवाड़ में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा गौडर की हत्या में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह पूरा मामला स्थानीय पुलिस से सीबीआई के पास पहुंच गया था। हाल ही में फरवरी 2026 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी। इससे पहले गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों के कारण उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।

सीबीआई के अनुसार, हमलावरों ने घातक हथियारों से हमला करने से पहले योगेश गौड़ा के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंककर उन्हें बेबस कर दिया था। जिस समय यह हत्या हुई, उस समय कुलकर्णी कर्नाटक में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मामले की शुरुआती जांच में कर्नाटक पुलिस ने छह लोगों को अरेस्ट किया था। हालांकि, पीड़ित परिवार की मांगों और राजनीतिक दबाव के चलते, कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2019 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई ने 2020 में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कुलकर्णी योगेश गौड़ा को धारवाड़ में एक उभरते राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे और उन्हें खत्म करने के लिए सुपारी लेकर हत्यारों को काम पर रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत

कुलकर्णी को सीबीआई ने 2020 में गिरफ्तार किया था। उन्हें अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली थी, जिसमें धारवाड़ जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल था। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने के प्रयासों के पर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी। 27 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवाहों की जांच हो जाने के बाद जमानत मंजूर कर दी और मुकदमे को जल्दी खत्म करने का निर्देश दिया।

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