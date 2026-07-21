मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को सर्विस में कमी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। साथ ही कमीशन को एक किसान को 31.54 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आरोप है कि उसने बिना सहमति के उसकी 48,000 किलोग्राम से ज़्यादा गाजर बेच दी और मुनाफ़ा अपनी जेब में डाल लिया।

किसान ने क्या आरोप लगाया?

प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) सुनीता यादव और मेंबर मोनिका मलिक एक किसान की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे। किसान ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी 40.19 लाख रुपये की गाजर और चुकंदर को कोल्ड स्टोरेज में रखा था, लेकिन फैसिलिटी ने उसकी जानकारी के बिना सब्ज़ियाँ सड़ी हुई बताकर बेच दीं।

25 जून के आदेश में कहा गया, “यह साफ़ है कि किसान गर्मी या दूसरे मौसम की वजह से खराब/सड़ने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अपनी उपज को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूसरी पार्टी-कोल्ड स्टोरेज गाजर और चुकंदर को सही तापमान पर रखकर सुरक्षित रखने में नाकाम रही, जिससे शिकायत करने वाले को नुकसान हुआ, जो सर्विस में कमी के दायरे में आता है।”

इसमें दूसरी पार्टी को दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया गया। किसान ने आरोप लगाया था कि उसने अलग-अलग तारीखों पर अपनी फसल कोल्ड स्टोरेज में रखी थी और उसमें चुकंदर के 450 बैग थे जिनका वज़न लगभग 42,379 किलो था और कुल 1,033 बैग थे जिनमें 77,250 किलो गाजर थी। लगभग छह महीने बाद उसे पता चला कि कोल्ड स्टोरेज ने सब्ज़ियाँ फेंक दी थीं, लेकिन पूछने पर पता चला कि फसल मुनाफ़े पर बेच दी गई थी।

कोल्ड स्टोरेज को किसान ने भेजा था लीगल नोटिस

किसान ने शिकायत की कि उसकी रोज़ी-रोटी का एक बड़ा हिस्सा चला गया, जिससे उसके परिवार को पैसे का नुकसान हुआ और मानसिक तकलीफ़ हुई। किसान ने यह भी बताया कि 5 नवंबर 2018 को उसने कोल्ड स्टोरेज वालों को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में उन्होंने माना कि उन्होंने फसल बेच दी थी।

किसान ने कोल्ड स्टोरेज पर सर्विस में कमी का आरोप लगाया और 90.19 लाख रुपये के पेमेंट की मांग करते हुए एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की, जिसमें मुआवज़े के साथ फसल की कीमत भी शामिल थी। आदेश में कहा गया, “रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि शिकायत करने वाले ने 77,250 किलो गाजर वाले 1033 बैग दूसरी पार्टी-कोल्ड स्टोरेज में जमा किए थे। हिसाब लगाने पर पता चला कि एक बैग में लगभग 75 kg गाजर है। 1033 बैग में से, शिकायत करने वाले को खुद दूसरी पार्टी से 387 बैग गाजर मिले और बाकी बैग दूसरी पार्टी ने बेच दिए। इसलिए, शिकायत करने वाला 1033-387=646 बैग में रखी गाजर की कीमत पाने का हकदार है, यानी 646×75 kg गाजर 48,450 kg होती है।”

कोल्ड स्टोरेज ने क्या कहा?

कोल्ड स्टोरेज की तरफ से वकील शिवांगी त्रिवेदी ने दलील दी कि सब्जियां स्टोर करते समय किसान को बताया गया था कि स्टॉक पहले ही गर्मी से खराब हो चुका है और इसे तुरंत बेचना होगा, नहीं तो यह खराब हो जाएगा, लेकिन किसान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिवांगी त्रिवेदी ने दावा किया कि किसान ने अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा बेच दिया था, लेकिन स्टोरेज में पड़ी बाकी सब्जियां नहीं लीं, जिन्हें बाद में उसके कहने पर बेच दिया गया।

वकील ने यह भी कहा कि किसान ने गाजर और चुकंदर के स्टॉक को धोने और सुखाने के बाद, उसे बार-बार कोल्ड स्टोरेज में रखा और कोल्ड स्टोरेज वालों ने लेबर चार्ज देकर और उसके स्टॉक को सुरक्षित रखकर उसका साथ दिया। यह भी कहा गया कि किसान किसान नहीं था और असल में फसल बेचने का काम करता था।

किसान की तरफ से पेश वकील प्रीतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि किसान ने सब्जियां बेचने के लिए सहमति नहीं दी थी और पूछा कि स्टोरेज फैसिलिटी ने खराब स्टॉक क्यों लिया और रसीदों में इसका ज़िक्र क्यों नहीं किया। वकील ने कहा कि भले ही यह मान लिया गया हो कि स्टॉक खराब हो गया था, लेकिन गाजर और चुकंदर की क्वालिटी बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्टोरेज फैसिलिटी की थी।

स्टेट कमीशन स्टोरेज फैसिलिटी के इस दावे से सहमत नहीं था कि किसान फसल बेचने का काम नहीं कर रहा था, बिना सबूत के। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइडर यह साबित नहीं कर सका कि जब किसान गाजर और चुकंदर को स्टोरेज के लिए लाया था, तब वे पहले से ही खराब थे। कंज्यूमर बॉडी को यह भी पता नहीं चला कि फैसिलिटी से कोई सबूत मिला कि सब्जियां किसान की सहमति से बेची गई थीं।

यह मानते हुए कि किसान को पैसे का नुकसान हुआ और उसे मानसिक परेशानी हुई, फैसले में बताया गया कि गाजर के 1,033 बैग में से, किसान ने 387 बैग ले लिए और बाकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ने बेच दिए। इसके बाद कमीशन ने फैसिलिटी को गाजर के लिए 29.07 लाख रुपये और गाजर को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए लिए गए किराए के लिए 2.32 लाख रुपये किसान को देने का आदेश दिया।

31.54 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश

आदेश में कहा गया, “यह शिकायत दूसरी पार्टियों के खिलाफ स्वीकार की जाती है। कोल्ड स्टोरेज इस आदेश की तारीख से 2 महीने के अंदर शिकायत करने वाले को 48,450 kg गाजर की कीमत के तौर पर 29,07,000 रुपये का पेमेंट करेगा। दूसरी पार्टियां-कोल्ड स्टोरेज, शिकायत करने वाले को दो महीने के अंदर 1033 बैग गाजर को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए लिए गए किराए/किराए के तौर पर 2,32,425 रुपये भी देगा।” कमीशन ने आगे 15,000 रुपये मुआवज़े और खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया, जो कुल 31.54 लाख रुपये था।

इस फ़ैसले से कंपनियों की यह ज़िम्मेदारी तय होती है कि वे सही सर्विस दें और कंज्यूमर की चिंताओं को नज़रअंदाज़ न किया जाए, जिससे उन्हें बेवजह परेशानी हो। कंज्यूमर से जुड़ी शिकायतों के लिए, लोग अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (मध्य प्रदेश: 1800-233-0360) में कंज्यूमर हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या मदद के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

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