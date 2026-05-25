सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान हाल ही में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी न्यायपालिका की छवि धूमिल कर रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की पीठ ने कहा, ”इसे इतने भावनात्मक तरीके से मत लीजिए।”

एक अन्य वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता फर्जी वकील डिग्री के मुद्दे की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में हुई टिप्पणियों और बहस का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, ”इतनी गंभीर तात्काल जरूरत नहीं है। हम इस पर विचार करेंगे।”

याचिका में क्या मांग की गई

अधिवक्ता राजा चौधरी ने’कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। याचिका में इस डिजिटल अभियान से जुड़े लोगों के कथित फर्जी वकील होने और नकली कानून डिग्रियों की जांच की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों का कथित तौर पर व्यावसायिक इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर मॉनेटाइज्ड प्रसार किया जा रहा है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इसी महीने एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में उभरी जिसने खासकर युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की।

क्यों शुरू हुआ डिजिटल अभियान

इस अभियान की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हुई थी। उस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेरोजगार युवा वकीलों के पेशे से दूर होकर सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की ओर जाने पर चिंता जताई थी।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था, ”कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। कोई सोशल मीडिया पर है तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन गया है।”

बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री और नकली योग्यताओं के जरिए पेशे में प्रवेश कर रहे हैं।

सीजेपी संस्थापक के घर पर पुलिस का सुरक्षा

पुलिस ने रविवार को अभिजीत दिपके के घर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। अधिकारियों ने बताया कि अभिजीत दिपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित घर पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है, जहां उनके माता-पिता रहते हैं। अभिजीत दिपके अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं।

डीसीपी अतुलकर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “हमने एमआईडीसी वालुज क्षेत्र में स्थित अभिजीत दिपके के आवास को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि उनके घर पर भीड़भाड़ न हो, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का मुद्दा इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।”

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सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसे नाम, मुहिम और समूह अचानक चर्चा में आ जाते हैं जो पहले केवल इंटरनेट मीम या व्यंग्य के तौर पर देखे जाते थे। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ‘विवादित टिप्पणी’ के बाद 16 मई को बना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम का X अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। महज एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है। भारत ही नहीं दुनियाभर में इस डिजिटल मुहिम की चर्चा है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि फॉलोअर्स के मामले में बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ने वाले इस अकाउंट के कर्ता-धर्ता या संस्थापक और इससे जुड़े लोग क्या आने वाले समय में कोई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे? पढ़ें पूरी खबर…