दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा है कि 10 अक्टूबर को CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसले का कारण बताया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहले दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करने और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह लिया गया था। पुलिस के मुताबिक, उस समय कानून-व्यवस्था बिगड़ने की गंभीर स्थिति पैदा होने की आशंका थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कैमरा और माइक लेकर रील बनाने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को अपने आप पत्रकारों के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 10 अक्टूबर को समय रहते उठाए गए उचित और कानूनी कदमों से राजधानी में बड़े कानून-व्यवस्था संकट को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आशंका थी कि जंतर-मंतर पर भीड़ जुटने से गैरकानूनी जमावड़ा हो सकता है और संज्ञेय अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।

पहले दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करने का आरोप

पुलिस कमिश्नर के अनुसार, CJP को 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस समय पार्टी ने आश्वासन दिया था कि प्रदर्शन में करीब 1000 लोग शामिल होंगे। हालांकि पुलिस का आरोप है कि संगठन ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जंतर-मंतर पर अस्थायी ढांचे खड़े किए और 20 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद संसद तक मार्च निकाला।

हलफनामे में पुलिस ने CJP के हालिया रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। अनुराग कुमार ने कहा कि संगठन से जुड़े पहले के प्रदर्शनों में भीड़ की हिंसा, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कई लोगों के घायल होने की घटनाएं हुई थीं। उन्होंने 6, 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारियों और नेताओं को ना तो गिरफ्तार किया गया था और ना ही हिरासत में लिया गया था। उन्हें अस्थायी केंद्रों या पुलिस थानों में एसएचओ के कमरे में रखा गया और खाने-पीने की चीजें भी दी गईं।

‘पत्रकारों और रील बनाने वालों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता’

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य हलफनामे में कहा कि पत्रकारों और सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना जरूरी है। पुलिस के मुताबिक, पत्रकार एक अलग पेशेवर वर्ग हैं जबकि कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाले सभी लोगों को पत्रकार नहीं माना जा सकता। खासकर तब, जब उनका मकसद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना और उससे कमाई करना हो।

यह हलफनामा नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है। इन संगठनों ने पिछले महीने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए।

पुलिस का दावा- पत्रकारों को रिपोर्टिंग से नहीं रोका गया

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है और पत्रकारों को जानकारी जुटाने, रिकॉर्ड करने और उसे लोगों तक पहुंचाने के उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने दी गई थी।

हलफनामे में ब्रूट इंडिया, द लल्लनटॉप, जिस्ट, द क्विंट, बीबीसी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो का हवाला दिया गया। पुलिस ने कहा कि इन संस्थानों की ओर से प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित किए गए जो इस आरोप को गलत साबित करते हैं कि पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने या रिपोर्टिंग करने से रोका गया।

पुलिस के मुताबिक, भीड़ में कुछ लोग खुद को पत्रकार बता रहे थे जबकि वे प्रदर्शनकारियों के साथ नारे भी लगा रहे थे। ऐसे लोगों की गतिविधियों से उन्हें पत्रकार और प्रदर्शनकारी के बीच अंतर करने में मुश्किल हुई। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को पहचान में गलती के कारण रोका गया हो सकता है। लेकिन वास्तविक पहचान सामने आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

पत्रकारों के लिए जारी की गई थीं गाइडलाइंस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें पत्रकारों को वैध पहचान पत्र साथ रखने और उसे साफ तौर पर प्रदर्शित करने, पुलिस के काम में बाधा नहीं डालने और कार्रवाई वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया था।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पत्रकारों की पहचान आसान बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके लिए केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता को जरूरी नहीं रखा गया था। पत्रकार अपने संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी दिखा सकते थे।

हलफनामे में पुलिस ने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है। लेकिन पत्रकारिता के नाम पर केवल वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर कमाई के लिए इस्तेमाल करने की गतिविधि को उसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि तथ्यों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग और केवल कंटेंट बनाने के उद्देश्य से वीडियो रिकॉर्ड करने के बीच अंतर पर विचार किया जाए। उसके मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि के पीछे मुख्य उद्देश्य यह तय करने में अहम हो सकता है कि उसे पत्रकार माना जाए या कंटेंट क्रिएटर।

मेट्रो स्टेशनों पर भी किए गए थे एहतियाती इंतजाम

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 9 अक्टूबर को दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकी समीक्षा की गई और दिल्ली के कुल 303 मेट्रो स्टेशनों में से केवल 45 पर ही नियंत्रण संबंधी उपाय लागू रखे गए।

पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों के सामान्य जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसके अलावा लोगों की जान-माल और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है।