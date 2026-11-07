Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी के लिए गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण सबसे बड़ा कारण हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार के अब तक किए गए सभी उपायों के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि बंपर टू बंपर ट्रैफिक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह फ्री फॉर ऑल है।

किसानों द्वारा पराली जलाने के दूसरे मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को आर्थिक मदद और प्रैक्टिकल विकल्प दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फसल अवशेष (पराली) खरीद एजेंसियां ​​खरीद सकती हैं, और रेट पहले से बता दिए जाने चाहिए।

सीजेआई बोले- आप आनंद ले रहे होंगे

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की है। कोर्ट एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जांच को लेकर सुओ मोटो केस की सुनवाई की है। सीजेआई ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।”

CJI सूर्यकांत ने कहा, “वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन है। दिल्ली की सड़कों को देखिए, दिल्ली को NCR से जोड़ने वाली सड़कों को देखिए, जिस तरह का बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक होता है, वही सबसे बड़ी वजह है।” उन्होंने कहा, “लोगों के अपने कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बाहर जाना है, तो उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उन्हें आसानी दे सके। बदकिस्मती से, हमारे पास इसकी कमी है।”

गाड़ियों की वजह से हो रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण

एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए किए जा रहे त्वरित और लंबे समय के उपायों के बारे में जानकारी देते हुए CJI ने कहा, “इन सभी उपायों के बावजूद गाड़ियों से पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? यह सिर्फ़ गाड़ियों में भीड़ की वजह से है चाहे आप किसी भी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करें, चाहे वह पेट्रोल हो या डीज़ल।” इस मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं।

CJI ने कहा, “दिल्ली में सब कुछ फ्री-फॉर-ऑल है। आप सिर्फ़ एंट्री पर यह मॉनिटर नहीं कर सकते कि किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, उस गाड़ी की कंडीशन क्या है। इसलिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हो सकता है कि वे सिर्फ़ दो घंटे के लिए आएं लेकिन जो भी नुकसान होना था, वह हो गया है।”

जवाब से सहमत नहीं दिखे CJI सूर्यकांत

कमीशन ऑफ़ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, “हमने इन प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अब जियो-टैग्ड हैं। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं दिया जा रहा है।” दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सेन ने कहा, “यह समस्या सिर्फ इसी एक महीने में हुई है।” हालांकि, CJI इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, “बाकी साल भी ऐसा नहीं है कि आपके पास गाड़ियां कम हों।”

‘लोगों को हमारी पुरानी संस्कृति याद रखनी चाहिए’

वरिष्ठ नेता संजीव सेन ने मज़ाक में कहा कि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कंट्रोल करने के लिए दिवाली के तोहफ़े बंद करने होंगे, तो CJI ने कहा, “लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हमारी असली संस्कृति क्या थी, हमारा असली रिवाज़ क्या था, हमें उस पर वापस क्यों नहीं लौटना चाहिए।” सीजेआई की बेंच ने कहा कि असली परेशान गरीब लोग हैं। CJI ने कहा, “जो लोग खर्च उठा सकते हैं, और जो लोग इसे अपने सोशल और स्टेटस सिंबल का हिस्सा बना रहे हैं…वे ही (पॉल्यूशन) पैदा कर रहे हैं।”

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए ऐश्वर्या भाटी ने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि ये उपाय पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इनसे प्रदूषण का लेवल कुछ सस्टेनेबल (लिमिट) में ही रहने दिया गया है।” CJI ने कहा, “हमारा कहना है कि यह (AQI लेवल) पहले ही 400 को छू रहा है।”

उन्होंने कहा, “इंसानी हर काम से प्रदूषण होगा, तो कितना रोकें? और दिल्ली इस टैलेंट, लोगों को… पूरे देश से बुलाती है। फिर त्योहारों का समय इसमें जुड़ जाता है। फिर थोड़ी सी पराली जलती है जो इस तरफ बहती है, वहां भी हवाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं।” उन्होंने लंबे समय के उपायों का ज़िक्र किया, जिसमें बड़े पैमाने पर तेज़ ट्रांसपोर्टेशन और साफ़ और रिन्यूएबल एनर्जी लाने की कोशिशें शामिल हैं।

पराली जलाने को फिर बताया गया सबसे बड़ी समस्या

CJI सूर्यकांत ने कहा, “इन एलीट क्लास गाड़ियों का क्या? बड़ी गाड़ियां, हाई-एंड कारें, कमर्शियल गाड़ियां ये सभी इसी ज़ोन में चलती हैं।” ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया, “दिशा-निर्देश पहले से ही हैं। इस सर्दी के मौसम में, BS-VI गाड़ियों के अलावा किसी को एंट्री की इजाज़त नहीं है।” एमिकस सिंह ने कहा कि CAQM स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया, “5 नवंबर को पराली जलाने की हिस्सेदारी 14 परसेंट थी। पराली जलाना समस्याओं में से एक है। क्योंकि दिल्ली पहले से ही प्रदूषित है और पराली जलाने से यह पलट जाती है। इसलिए पराली जलाने पर पूरा ध्यान देना थोड़ा समस्या वाला है।”

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। पढ़िए पूरी खबर…