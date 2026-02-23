भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने आज अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को बेफिज़ूल दलीलें पेश करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे ‘दुर्व्यवहार जारी रखते हैं’ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

LiveLaw की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेंशनिंग के दौरान मैथ्यूज नेदुम्परा ने कोलेजियम सिस्म को चुनौती देने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission-NJAC) की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका का जिक्र किया।

इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि रजिस्ट्री में ऐसी कोई याचिका दाखिल नहीं है। इसके बाद नेदुम्परा ने जो अगली बात कही, उससे पीठ नाखुश दिखी।

नेदुम्परा की दलील और पीठ की नाखुशी

नेदुम्परा ने कहा, ”अडानी और अंबानी से जुड़े मामलों के लिए संविधान पीठों (Constitution Benches) का गठन किया जा रहा है जबकि आम आदमी को प्रभावित करने वाले मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, नेदुम्परा की दलील से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पष्ट तौर पर नाखुश दिखे। उन्होंने कहा, ”श्री नेदुम्परा, मेरी अदालत में आप क्या पेश कर रहे हैं, इसे लेकर सावधान रहें। आपने मुझे चंडीगढ़ और दिल्ली में देखा है… मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सतर्क रहें। यह मत समझिए कि आप अन्य पीठों की तरह यहां भी दुर्व्यवहार जारी रख पाएंगे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं।” ”

साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नेदुम्परा की याचिका को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री ने कहा था कि जिस मुद्दे पर पहले ही एनजेएसी (NJAC) फैसले में फैसला हो चुका है, उस पर नई रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है।

पिछले साल, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी याचिका को लिस्ट करने की मांग पर नेदुम्परा को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था, ”अदालत में राजनीतिक भाषण मत दीजिए।”

