भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा से जुड़े मामले में ‘दोनों पक्षों’ से जवाब मांगा है।

जस्टिस मेहता ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शर्मा का तबादला करने और किसी अन्य हाई कोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया था। अपने पत्रों में जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कामकाज में ‘गंभीर कुप्रशासन’ (gross maladministration), प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग और पक्षपात के आरोप लगाए थे।

जानकारी के मुताबिक, CJI ने दोनों पक्षों से जवाब इसलिए मांगा क्योंकि दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे थे। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के मुताबिक, कॉलेजियम पहले से ही बाकी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार कर रहा था।

CJI कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए पत्रों में उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है। लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी मौजूदा जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों से स्थापित संस्थागत प्रक्रिया के तहत ही निपटा जाना चाहिए।

बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर मीडिया में सामने आ रहे परस्पर विरोधी दावों के आधार पर फैसला नहीं कर सकता।

CJI कार्यालय ने कहा कि पत्रों की सामग्री पर सार्वजनिक मंच पर फैसला नहीं किया जा सकता और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित जज को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। बयान के मुताबिक, सिर्फ आरोप लगाए जाने से उन्हें जज के खिलाफ निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

सात हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

देश के कुल 25 हाई कोर्ट में से सात में इस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) हैं। 6 अगस्त को कॉलेजियम ने पटना, बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

हालांकि जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम ने अभी तक सिफारिश नहीं की है। जानकारी के मुताबिक, जस्टिस एसपी शर्मा का नाम राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन था। वह 28 सितंबर 2025 से अपने मूल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और सात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों में सबसे लंबे समय से इस पद पर हैं।

वरिष्ठता के चलते बने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस शर्मा को हाई कोर्ट का जज उसी दिन नियुक्त किया गया था जिस दिन जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की नियुक्ति हुई थी। हालांकि उम्र के कारण जस्टिस शर्मा ने दोनों से पहले पद की शपथ ली और इस वजह से वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर हो गए।

परंपरा के मुताबिक, सबसे वरिष्ठ जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाता है तो जस्टिस शर्मा 26 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

CJI से मुलाकात का समय नहीं मिल सका

जानकारी के मुताबिक, CJI को लिखे पत्र सार्वजनिक होने से पहले जस्टिस मेहता ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए CJI से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक CJI के यात्रा कार्यक्रम के कारण बैठक के लिए समय नहीं मिल सका।

CJI सूर्यकांत फिलहाल फ्रैंकफर्ट में हैं। वह 26 से 30 अगस्त तक जर्मनी और ब्रिटेन में कई उच्चस्तरीय न्यायिक और कानूनी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं।

जर्मनी में उनके कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक और बर्लिन में इंडो-जर्मन आर्बिट्रेशन कॉन्क्लेव में भाग लेना शामिल है। वहीं ब्रिटेन में CJI लंदन में कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग ऑन क्लाइमेट जस्टिस में हिस्सा लेने के साथ-साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 43वें इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन इकोनॉमिक क्राइम्स को संबोधित करने वाले हैं।

‘अदालतों की स्वतंत्रता से समझौता नहीं’

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने संविधान की व्याख्या से लेकर कॉलेजियम से जजों की नियुक्तियों और अदालतों की स्वतंत्रता को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अदालतों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य के लिहाज से संविधान की व्याख्या को लेकर बड़ी बात कही कि ये व्यावहारिक होनी चाहिए।