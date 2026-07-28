सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन पर लगे अशोक चक्र वाले प्रतीक (emblem) को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बदरवाद वेणुगोपाल उर्फ बाबा खतरनाक की तरफ से दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है, हम देख लेंगे। दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, आप उनका ध्यान रखिए।”

मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी उस समय आई जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट भवन पर लगे अशोक चक्र वाले प्रतीक को लेकर अपनी आपत्ति अदालत के सामने रखी। हालांकि, अदालत ने इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई नहीं की और स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर से जुड़े प्रशासनिक और संस्थागत मामलों पर फैसला करने का अधिकार स्वयं न्यायालय के पास है।

गंगा नदी के पानी को लेकर भी दायर हुई थी याचिका

गौर करने वाली बात है कि इससे पहले फरवरी 206 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा खतरनाक की एक और याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें वाराणसी में गंगा नदी के पानी की बिगड़ती गुणवत्ता को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता बाबा खतरनाक को संबंधित हाई कोर्ट में जाने की छूट दे दी थी।

सीजेआई की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा था, ”बाबा जी प्लीज वहां जाएं और अधिकारियों को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। वहां शायद काफी काम हो चुका है। हर कोई बस सुप्रीम कोर्ट ही आना चाहता है। हाई कोर्ट महज दस किलोमीटर दूर है। फिर भी वे यहां पर आना चाहते हैं। मामला ह्यूमन सीवेज से संबंधित है। वे संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।”

जब एक पोस्टकार्ड भी बन गया सुप्रीम कोर्ट की याचिका… और बदल गई भारतीय न्याय व्यवस्था | कोर्टरूम फाइल्स

आज कोई भी शख्स पर्यावरण, मजदूरों के अधिकार, जेलों की बदहाल स्थिति या सरकारी लापरवाही के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर सकता है। लेकिन इसकी नींव चार दशक पहले रखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत किसी मोटी कानूनी फाइल या महंगे वकील से नहीं बल्कि एक साधारण चिट्ठी और पोस्टकार्ड से हुई थी? पढ़ें पूरी खबर…