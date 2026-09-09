ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी (GBU) के छात्र अक्षय त्रिपाठी को जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर 5 लाख रुपये का नोटिस दिया गया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। CJI सूर्यकांत के सामने मामले का जिक्र किया गया। इस पर उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से जवाब मांगने की बात कही।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर के आदेश के बावजूद छात्र के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए कहा कि इसका असर देशभर के छात्रों पर पड़ सकता है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से जवाब मांगेंगे।

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