सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस. ओका ने सर्वोच्च अदालत में मामलों को अलग-अलग बेंच को सौंपने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसे तय होता है कि कौन सा मामला किस बेंच के पास जाएगा और क्या इस प्रकिया में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश है।

जस्टिस ओका नई दिल्ली में ‘सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की जवाबदेही’ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जवाबदेही को मजबूत करना जरूरी है लेकिन ससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम को कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने आयोजित किया था।

ओका ने कहा, ”एक बार रोस्टर (मामलों को बेंचों को सौंपने की व्यवस्था) तय हो जाने के बाद CJI को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक ही विषय से जुड़े मामलों की सुनवाई कई बेंच करती हैं तो यह स्पष्ट क्यों नहीं होता कि कौन-सा मामला किस बेंच को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, ”यह पता ही नहीं होता कि कौन-सा मामला किस बेंच के पास जाएगा।” ओका ने यह भी सवाल किया कि मामलों को बेंचों को सौंपने का फैसला CJI करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री।

वादियों के प्रति जवाबदेही जरूरी

पूर्व जज ने कहा कि न्यायिक जवाबदेही केवल फैसलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि अदालतों के प्रशासनिक कामकाज में भी पारदर्शिता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ”न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना जवाबदेही के हर पहलू को मजबूत किया जाना चाहिए।” उनके मुताबिक, जजों की पहली जवाबदेही उन वादियों के प्रति है जो जल्द और बेहतर न्याय की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचते हैं।

नए मामलों की सुनवाई के लिए ऑटो-डेट सिस्टम

जस्टिस ओका ने कहा कि नए दाखिल मामलों को पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना एक बड़ी चुनौती है। खासकर उन हाई कोर्ट में जहां बड़ी संख्या में मामले दाखिल होते हैं और पहले से ही लंबित मामलों का बोझ है।

उन्होंने सुझाव दिया कि नए दाखिल सभी मामलों को अपने आप सुनवाई की तारीख मिलनी चाहिए। ओका ने कहा कि जमानत याचिकाओं को एक या दो दिन के भीतर और दूसरे मामलों को करीब एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट के जजों पर बोझ का मुद्दा उठाया

पूर्व जज ने कहा कि जब ऊपरी अदालतें निचली अदालतों को किसी मामले का निपटारा तय समयसीमा में करने का निर्देश देती हैं तो इससे पहले से पुराने और मुश्किल मामलों की सुनवाई कर रहे जजों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

उन्होंने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालतों के जजों के तबादलों के लिए एक तर्कसंगत नीति बनाने की भी जरूरत बताई। ओका के मुताबिक, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, समय पर सुनवाई और जवाबदेही बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों को समय पर और बेहतर न्याय मिल सके।

‘पूर्व CJI या SC के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का हो गठन’

सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के काम करने के तरीके में इंस्टीट्यूशनल कमियों की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। कमेटी की अध्यक्षता देश के किसी पूर्व चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से कराने के लिए कहा गया है।