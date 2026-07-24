छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एचआईवी पॉजिटिव महिला के स्थायी गुजारा भत्ता को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया है। महिला ने दावा किया था कि उसे शादी के बाद ही एचआईवी का पता चला। उसने अपनी याचिका में लगातार चिकित्सा उपचार की जरूरत और सीमित इनकम का हवाला दिया था।

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने पाया कि पति सरकारी कर्मचारी है और उसे हर महीने मासिक वेतन मिलता है। 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला सात प्राइवेट नौकरियों से प्रति माह 6,000 रुपये कमा रही है, जबकि प्रतिवादी (पति) सरकारी कर्मचारी है और नियमित मासिक वेतन प्राप्त करता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विशेष रूप से अपीलकर्ता (पत्नी) की बीमारी को देखते हुए यह न्यायालय स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 7,00,000 रुपये की राशि प्रदान करने के लिए इच्छुक है।”

दोनों पक्षों ने 16 अप्रैल, 2017 को सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। जिसके बाद उनकी एक बेटी का जन्म 26 अगस्त, 2018 को हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई। पति ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दायर किया। जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से पीड़ित थी और बच्चे के जन्म से पहले ही एचआईवी पॉजिटिव थी।

विवाह, गर्भावस्था और एचआईवी

पति ने आगे आरोप लगाया कि उनका बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव पैदा हुआ था, और चूंकि एचआईवी यौन संपर्क से फैलता है, इसलिए पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दोनों शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे और न ही सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकते थे। इसलिए उन्होंने तलाक की मांग की।

पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शादी से पहले वह न तो एचआईवी पॉजिटिव थी और न ही एड्स से पीड़ित थी। शादी के बाद ही उसे एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। उसने दावा किया कि वह अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन कर रही थी और अपने वैवाहिक परिवार की उचित देखभाल कर रही थी।

पत्नी के अनुसार, उसके चिकित्सा खर्चों को वहन करना और उसकी देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना पति का कानूनी और नैतिक दायित्व था। इन्हीं आधारों पर उसने तलाक याचिका खारिज करने की प्रार्थना की। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक मंजूर कर दिया, जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

पत्नी की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने कहा कि वे तलाक को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने प्रार्थना की कि पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता दिया जाए ताकि वह अपना भरण-पोषण और आजीविका के खर्चे उठा सके।

पति का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मनोज कुमार दुबे ने बताया कि वह अपनी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पांच लाख रुपये देने को तैयार हैं और उक्त राशि में से तीन लाख रुपये एक महीने के भीतर और शेष राशि छह मासिक किस्तों में भुगतान करेंगे।

कोर्ट ने पति को दिया आदेश

यह मानते हुए कि पत्नी एचआईवी से पीड़ित है और उसे निरंतर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होगी। अदालत ने पति को पांच लाख रुपये के बजाय सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि पति एक सरकारी कर्मचारी है और उसकी आय का एक नियमित स्रोत है, जबकि महिला प्रति माह 6,000 रुपये कमा रही थी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि महिला ने अपनी दिवंगत बेटी के इलाज के लिए दो लाख रुपये का ऋण लिया था और वह हर महीने 3,200 रुपये की किस्त चुका रही थी। अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह 7 अगस्त, 2026 तक तीन लाख रुपये और शेष चार लाख रुपये की राशि दो छह-मासिक किस्तों में 7 जुलाई, 2027 या उससे पहले महिला को गुजारा भत्ता के रूप में अदा करे।

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