छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को ‘बेहद बर्बर, अमानवीय और राक्षसी’ करार देते हुए कहा कि इसकी क्रूरता ने न्यायिक विवेक के साथ-साथ समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया। कोर्ट ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना और कहा कि दोषियों को उम्रकैद की सजा देना पर्याप्त नहीं होगा।

सूरजपुर के एडिशनल सेशंस जज आनंद प्रकाश वारियाल ने दोषी कुलदीप साहू, फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने अपराध की भयावहता, दोनों पीड़ितों की असहाय स्थिति और दोषियों के अमानवीय व्यवहार को सजा का आधार बनाया।

’12 साल की बच्ची ने तो अभी जिंदगी शुरू ही की थी’

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में एक पीड़िता महिला थी, जबकि दूसरी महज 12 साल की मासूम बच्ची थी, जिसने अभी जिंदगी की शुरुआत ही की थी। इसके बावजूद दोनों के साथ बेहद क्रूरता की गई और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पीड़िताएं तीन मजबूत आरोपियों के सामने असहाय थीं और उनकी ओर से ऐसा कोई उकसावा भी नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर इस हिंसा को उचित ठहराने की कोशिश की जा सके।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पीड़िताएं तीनों आरोपियों के सामने खुद को बचाने में असमर्थ थीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिससे आरोपी इस तरह की हिंसा करने का कोई बहाना बना सकें।

अदालत के मुताबिक, दोनों की हत्या बेहद निर्मम और सुनियोजित तरीके से की गई। अपराध में दिखाई गई अमानवीयता और अत्यधिक क्रूरता को देखते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा के अलावा किसी अन्य विकल्प पर विचार करना उचित नहीं लगा।

कोर्ट में उमड़ी भीड़, दोषियों को सौंपने की मांग

अदालत ने फैसले में घटना के बाद लोगों में फैले आक्रोश का भी उल्लेख किया। कोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुख्य दोषी के घर में आग लगा दी थी। वहीं, फैसला सुनाए जाने के दिन जिला अदालत के अंदर और बाहर विभिन्न वर्गों के सैकड़ों लोग जुटे थे।

अदालत ने कहा कि भीड़ में मौजूद कुछ लोग दोषियों को उनके हवाले करने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे, ताकि वे खुद ही पीड़ितों को न्याय दे सकें। कोर्ट के अनुसार, यह प्रतिक्रिया अपराध की भयावहता को लेकर समाज में व्याप्त आक्रोश को दर्शाती है।

हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और दोषियों के आचरण को देखते हुए सजा का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया गया।

पुलिस से बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले के पीछे पुलिसकर्मियों से बदला लेने की मंशा भी थी। मुख्य दोषी कुलदीप साहू की उसी दिन पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी हुई थी। आरोप था कि एक पुलिस अधिकारी से विवाद के दौरान उसने अपनी कार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की थी।

अदालत ने कहा कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के पीछे केवल यौन इच्छा पूरी करने का मकसद नहीं था। कोर्ट के आकलन के अनुसार, इस अपराध के पीछे मुख्य दोषी का अहंकार, पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने या मृतका के पति से बदला लेने की मंशा भी हो सकती थी।

अभियोजन के मुताबिक, इसी विवाद के बाद पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया गया। हालांकि, अपराध के पीछे के मकसद के बारे में कोर्ट की टिप्पणियां मामले के तथ्यों और पेश किए गए सबूतों के संदर्भ में की गई थीं।

दोषसिद्धि के बाद मुस्कुराने का भी कोर्ट ने किया जिक्र

अदालत ने मुख्य दोषी कुलदीप साहू के व्यवहार का भी उल्लेख किया। फैसले के मुताबिक, दोषसिद्धि के बाद अदालत के बाहर मीडिया के सामने उसका मुस्कुराता हुआ हावभाव दिखाई दिया था। कोर्ट ने इसे उसके कथित निडर और बेपरवाह रवैये के संदर्भ में देखा।

अदालत ने यह भी कहा कि दोषियों के सुधरने की संभावना पर विचार करने के लिए प्रोबेशन रिपोर्ट की समीक्षा की गई। रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुलदीप साहू, फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी के सुधार की संभावना नहीं दिखाई देती।

मुख्य दोषी पर 22 से अधिक आपराधिक मामलों का उल्लेख

फैसले में अदालत ने कुलदीप साहू के आपराधिक इतिहास को भी गंभीरता से लिया। कोर्ट के अनुसार, वह आदतन अपराधी और कठोर प्रवृत्ति का अपराधी है। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ वर्ष 2015 से लेकर फैसले के समय तक 22 से अधिक आपराधिक मामलों का इतिहास सामने आया।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2015 में उसका पहला अपराध दर्ज हुआ था, जब वह नाबालिग था। इसके बाद भी कथित तौर पर उसका आपराधिक गतिविधियों से जुड़ाव जारी रहा।

कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ एक ही दिन में तीन मामलों में संलिप्तता सामने आई, जिनमें पुलिस अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया गया। अदालत के मुताबिक, उनका आचरण कानून और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रति खुली अवहेलना को दर्शाता है।

कैसे सामने आया पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की हत्या का मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2024 में पुलिसकर्मी की पत्नी और नाबालिग बेटी के लापता होने के बाद सामने आया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि रात में उसने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला।

रात करीब 11 बजकर 55 मिनट पर जब वह घर पहुंचा, तो उसने देखा कि घर का बाहरी गेट खुला हुआ था। सीढ़ियों से लेकर रसोई तक खून के निशान मौजूद थे। उसकी पत्नी और बेटी घर से गायब थीं। शिकायतकर्ता ने कुलदीप साहू पर संदेह जताया। उसका आरोप था कि उसी दिन पुलिस अधिकारियों के साथ हुए विवाद के कारण कुलदीप के मन में बदले की भावना थी।

शुरुआत में पुलिस ने दोनों के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। अगले दिन एक नजदीकी गांव में दो अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। शिकायतकर्ता ने शवों की पहचान अपनी पत्नी और बेटी के रूप में की। पोस्टमार्टम जांच में दोनों की मौत को हत्या बताया गया।

घर में घुसकर वारदात और सबूत मिटाने का आरोप

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कुलदीप साहू और उसके साथियों ने मिलकर अपराध की साजिश रची थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी जबरन घर में घुसे, दोनों पीड़ितों के साथ यौन हिंसा की और उन पर जानलेवा हमला किया।

जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद आरोपियों ने सबूत नष्ट करने या छिपाने की कोशिश की। मामले में कुलदीप साहू के अलावा फूल सिंह उर्फ रिंकू, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी के नाम भी अभियोजन पक्ष की ओर से सामने आए थे। हालांकि, उपलब्ध फैसले के विवरण के अनुसार, मृत्युदंड कुलदीप साहू, फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को सुनाया गया है।

दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानकर सुनाई गई मौत की सजा

अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ कैटेगरी में रखते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति, दोनों पीड़ितों के साथ की गई क्रूरता, दोषियों का व्यवहार और उनके सुधरने की संभावनाओं का आकलन सजा तय करने में अहम रहा।

कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में की गई बर्बरता केवल न्यायिक विवेक को ही नहीं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोरने वाली थी। इसी आधार पर अदालत ने तीनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया।

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