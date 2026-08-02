असम में विदेशी घोषित लोगों के निर्वासन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता की पुष्टि नहीं होती, उसे तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो।

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात एक हलफनामे के जरिए कही। यह हलफनामा असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को बिनी किसी उम्मीद के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया था।

केंद्र सरकार ने कहा कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता अज्ञात या सत्यापित नहीं है, उसे उसके देश तभी वापस भेजा जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए, उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हों और संबंधित देश उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। नागरिकता के सत्यापन किए बिना वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता है।

केंद्र के अनुसार, संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस किसी विदेशी नागरिक को सजा या अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद वापस भेज सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट हो और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो।

केंद्र ने कहा, किसी विदेशी नागरिक को वापस भेजने से पहले, नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए संबंधित देश के दूतावास या उच्चायोग से जरूरी यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना जरूरी है।

‘तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का दें निर्देश’, DMK ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश दे। पार्टी ने एक याचिका में कहा है कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2018 के अंतिम फैसले और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।