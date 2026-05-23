सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता पर संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेजा गया था, उन्हें वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह आश्वासन प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ के समक्ष दिया। अदालत केंद्र सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कुछ बंगाली भाषी लोगों को वापस भारत लाने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि सरकार उन्हें वापस लाएगी और फिर उनकी भारतीय नागरिकता के दावे की जांच करेगी।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने अदालत से अनुरोध किया कि एसजी के इस बयान को रिकार्ड में लिया जाए। इस पर एसजी ने कहा कि यह बयान मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिया जा रहा है और इसे भविष्य में किसी मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि इन व्यक्तियों को भारत वापस लाने में 8-10 दिन लग सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई में तय की।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 26 सितंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें हाई कोर्ट ने सुनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इसे “अवैध” करार दिया था।

पिछले साल 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने “मानवीय आधार” पर खातून और उनके आठ वर्षीय बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी, उन्हें बांग्लादेश धकेले जाने के महीनों बाद। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बच्चे की देखभाल करने का निर्देश दिया था और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती खातून को मुफ्त प्रसव सहित हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था।

24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया और उनके वकील को निर्देश लेने और इस मुद्दे पर कोर्ट को वापस सूचित करने को कहा था।

खातून के पिता भोदु शेख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल और संजय हेगड़े ने कहा कि केंद्र सरकार का इस मामले में अदालत को अपना दृष्टिकोण न बताना “कुछ हद तक अनुचित” है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मेहता की इस दलील पर गौर किया था कि सक्षम प्राधिकारी ने महिला और उसके बच्चे को विशुद्ध मानवीय आधार पर, अधिकारों और दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के देश में प्रवेश की अनुमति देने पर सहमति जताई थी और उन पर निगरानी रखी जाएगी।

शेख ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 26 में दो दशकों से अधिक समय से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे परिवारों को पिछले साल 18 जून को बांग्लादेशी होने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार धकेल दिया।

पिछले साल 26 सितंबर को उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की निवासी खातून और स्वीटी बीबी को उनके परिवारों सहित “अवैध अप्रवासी” करार देते हुए बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि निर्वासित किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए और आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने शेख द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में दो आदेश पारित किए थे। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी, उसके पति दानेश शेख और पांच वर्षीय बेटे को दिल्ली में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश भेज दिया गया।

बीरभूम के उसी इलाके से आमिर खान द्वारा दायर एक अन्य याचिका में भी इसी तरह का दावा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी बहन स्वीटी बीबी और उनके दो बच्चों को दिल्ली पुलिस ने उसी इलाके से हिरासत में लिया और पड़ोसी देश भेज दिया। बताया जाता है कि निर्वासितों को बाद में बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

उच्च न्यायालय ने गौर किया कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) एक नागरिक प्राधिकरण होने के नाते, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2 मई, 2025 को जारी ज्ञापन के निर्देशानुसार बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है।

निर्वासन के लिए अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल का विवरण देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनाधिकृत रूप से रह रहे बांग्लादेश/म्यांमार के नागरिकों के संबंध में, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक जांच की जाएगी, जिसके बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि अधिकारियों द्वारा “निर्वासन की कार्यवाही जल्दबाजी में” और ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के रिश्तेदार पश्चिम बंगाल राज्य में रहते हैं… जैसा कि यहां देखा जा रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निर्वासित करने में दिखाई देने वाली अति-उत्साह गलतफहमी का कारण बन सकती है और देश के न्यायिक माहौल को बिगाड़ सकती है।

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