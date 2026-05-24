रूस-यूक्रेन युद्ध में 217 भारतीयों ने रूसी सेना में भर्ती होकर अपनी जान गंवाई। जिनमें से 49 की मौत हो गई, जबकि छह लापता हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। धनंजय महापात्रा की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा कि भारतीय दूतावास सैन्य सेवा से रिहा किए गए 139 लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है।

विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि रूस ने छह भारतीयों के लापता होने की पुष्टि की है, जबकि 23 अन्य लोगों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है।

जब रूसी सेना में सेवारत कुछ भारतीयों के परिजनों ने शिकायत की कि भारतीय सरकार प्रत्यावर्तन में मदद नहीं कर रही है, तो भाटी ने कहा कि भारतीय दूतावास शेष मामलों में हुई मौतों के सत्यापन और पुष्टि के लिए रूस के साथ निरंतर संपर्क में है और उनकी भारत वापसी में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, “अब तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष के तहत 48 हवाई टिकट उपलब्ध कराए जा चुके हैं।”

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीय रूसी सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि रूस आकर्षक पैकेज, सामाजिक सुरक्षा, मुआवजा, नागरिकता के प्रस्ताव और जेल की सजा में छूट देकर विदेशियों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए लुभा रहा है।

भाटी ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भारतीय नागरिकों ने आकर्षक वेतन पैकेज के लालच में आकर रूसी सेना में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर का अग्रिम साइनिंग बोनस और 2,500 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन शामिल है। साथ ही रूसी नागरिकता, सामाजिक लाभ और मृत्यु की स्थिति में 1,68,000 डॉलर के मुआवजे का वादा भी किया गया है।”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दो भारतीय छात्रों- किशोर सरवनन और साहिल महामधुसेन माजोथी ने मादक पदार्थों के मामलों में जेल की सजा काटते हुए माफी का लाभ उठाने के लिए सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारतीय सरकार के हस्तक्षेप पर सरवनन को सशस्त्र बलों से रिहा कर दिया गया था, लेकिन वह रूस में ही रहा और उसने वहां की नागरिकता ले ली।

उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक माजोथी ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और सरकार उस देश के साथ उनका मामला उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद रूसी अधिकारियों ने कोलकाता के आशीष कुमार चटर्जी को भर्ती करने से इनकार कर दिया था।

यद्यपि याचिकाकर्ता के वकील को एक सप्ताह से अधिक समय पहले ही स्थिति रिपोर्ट दे दी गई थी, फिर भी वकील ने पीठ को बताया कि रिपोर्ट उन्हें गुरुवार को अदालत में सुनवाई से एक दिन पहले दी गई थी। भाटी ने इस गंभीर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के वकील के प्रयास की निंदा की और कहा कि मृतकों के परिवारों को रूसी अधिकारियों से मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय दूतावास के माध्यम से रूसी अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए चार मुआवजा दावों में से एक परिवार को मुआवजा मिल चुका है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए तीन अन्य दावों को भी मंजूरी दे दी गई है और रूसी सरकार ने संबंधित परिवारों को मुआवजा दे दिया है।

उन्होंने कहा कि लापता व्यक्तियों का पता लगाने और शवों की पहचान में सहायता के लिए, 21 व्यक्तियों के तत्काल परिवार के सदस्यों की डीएनए रिपोर्ट एकत्र की गई है और भारतीय सरकार के सक्रिय सहयोग से रूसी अधिकारियों को भेज दी गई है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि याचिका में उल्लिखित 26 व्यक्तियों में से 14 की मृत्यु हो चुकी है, 11 रूसी अधिकारियों द्वारा लापता बताए गए हैं और एक व्यक्ति को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद आठ साल की जेल हुई है। उसे पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी में सजा सुनाई गई थी। सरकार ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने भारतीय सरकार को सूचित किया है कि संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों के शवों को बरामद करना फिलहाल संभव नहीं है।

‘संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेजे गए लोगों को लाया जाएगा वापस’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा; जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता पर संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेजा गया था, उन्हें वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।