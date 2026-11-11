दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सिविल लाइंस में एक सौ साल पुराने वक्फ कब्रिस्तान पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। भूमि एवं विकास विभाग ने यह दावा करते हुए बेदखली का नोटिस जारी किया था कि यह जमीन सरकार की है।

कब्रिस्तान की सुरक्षा करते हुए हुए न्यायाधीश अमित महाजन ने 6 नवंबर को केंद्र को 11 मार्च 2027 को होने वाली अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिका में प्रतिवादी पक्ष, केंद्र और दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है।

कब्रिस्तान बाग शेर जंग जिसे अंजुमन वकील-ए-कौम पंजाबियन नाम की एक पंजीकृत दानदाता समिति प्रबंधन करती है, लुडलो कैसल रोड और अंडर हिल रोड के बीच है। 17 एकड़ में फैले इस कब्रिस्तान में पुरानी कब्रें, दरगाहें, एक चालू मस्जिद और एक मदरसा है। यह समिति 1910 से पहले से मौजूद है।

यह बेदखली का नोटिस भूमि एवं विकास विभाग द्वारा लुटियंस दिल्ली में जारी किए गए कई नोटिस के बाद आया है। एक और वक्फ संपत्ति, दिल्ली रेस कोर्स मस्जिद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग वाले घर के सामने है, उसे भी गिराए जाने की संभावना है। भूमि एवं विकास विभाग ने पास के दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है।

22 अक्टूबर को भूमि एवं विकास विभाग ने कब्रिस्तान की जगह पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले चार लोगों को खाली करने का नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे 15 दिनों के अंदर जगह खाली करने को कहा गया नहीं तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाएगा। 2018 में कब्रिस्तान के प्रबंधन ने एक सिविल केस किया था, जिसमें इन चारों को कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने वाला माना गया था।

लेकिन 22 अक्टूबर के नोटिस में यह भी दावा किया गया कि पूरा 17 एकड़ का भूभाग भारत सरकार की संपत्ति है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत भूमि एवं विकास विभाग के पास है और उसी के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। कब्रिस्तान के प्रबंधन ने इस दावे का विरोध किया है। 1970 में कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। एक साल बाद केंद्र ने स्वामित्व का दावा करते हुए एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उसने 1911 और 1915 के बीच दिल्ली में कई संपत्तियां हासिल की थीं, जब शहर का निर्माण हो रहा था, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल था।

लेकिन 1985 में एक जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्र जमीन खरीदने के बाद का कार्य व्यवहार पूरा न करके जमीन का मालिकाना हक साबित करने में फेल रहा है। समिति की तरफ से वकील वजीह शफीक ने मांग की कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और उसके तहत आने वाले भूमि एवं विकास विभाग के अधिकारी को कब्रिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करने और उसका मालिक होने का दावा करने से रोका जाए।

कब्रिस्तान के प्रबंधन ने भी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने वाले चार लोगों को बेदखल करने के 2018 के कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए केस किया है। वह मामला अभी भी लंबित है। याचिकाकर्ता के अनुसार कब्रिस्तान का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से कई सदियों से पंजाबी मुसलिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। यह समुदाय जो मुसलमानों में एक व्यापारी वर्ग था, ज्यादातर बंटवारे से पहले के भारत के पंजाब इलाके से आई थी। इसके सदस्य 19वीं सदी तक दिल्ली में संपत्ति के आस-पास जमा थे, और 1857 के बाद दिल्ली और उसके बाहर अलग-अलग हिस्सों में बस गए।

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