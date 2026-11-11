केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्रीय सचिवालय क्लब के परिसर को किसी को भी आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की यह दलील क्लब की मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई। केंद्र सरकार के इस रुख को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि इस पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा, ‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।याचिकाकर्ताओं को अगले एक सप्ताह में अपना सामान ले जाने की अनुमति दी जाती है। इस मामले को पहले से तय तारीख यानी 21 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया जाए।’ इस क्लब ने जिसे पहले तालकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था, सरकार के मान्यता रद्द करने के आदेश और संपदा अधिकारी के उस बेदखली आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इसे राष्ट्रपति संपदा स्थित अपने वर्तमान परिसर को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट क्लब द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 14 जुलाई 2026 के मान्यता रद्द करने के आदेश और 17 जुलाई 2026 के बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। पांच नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील दी कि इस चरण में संबंधित परिसर को किसी भी पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह अंतरिम आवेदन क्लब द्वारा अपनी मान्यता रद्द किए जाने के खिलाफ लंबित मुख्य याचिका के तहत दायर किया गया था। अदालत ने इससे पहले नोटिस जारी कर इस याचिका पर केंद्र सरकार का रुख मांगा था। अपनी याचिका में क्लब ने कहा कि 14 जुलाई को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मनमाने, अवैध और असंवैधानिक तरीके से उसकी मान्यता वापस ले ली।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके मामलों का प्रबंधन करने वाली तदर्थ समिति के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के संबंध में उसकी शिकायतों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय, अधिकारियों ने पहले बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए फरवरी में मान्यता वापस ले ली थी।

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया और 14 जुलाई को मान्यता रद्द करने का एक नया आदेश पारित किया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि 14 जुलाई का मान्यता रद्द करने का आदेश और 17 जुलाई का बेदखली आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक है और प्रशासनिक शक्ति का सरासर दुरुपयोग है।

इसमें आगे तर्क दिया गया, ‘प्रतिवादी (सरकार) एक ऐतिहासिक संस्थान से जबरन बेदखल करने और उसे खत्म करने के लिए अपनी खुद की प्रशासनिक विफलताओं और अपनी तदर्थ समिति के कुकर्मों को हथियार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।’

याचिका में आरोप लगाया गया कि बेदखली आदेश में एक 107 साल पुराने ऐतिहासिक संस्थान को, जिसे स्थायी कब्जा दिया गया था, केवल आबंटन को अवैध रूप से रद्द करने के आधार पर मनमाने ढंग से अनधिकृत कब्जाधारी मान लिया गया।

दो बार राज्यसभा सांसद, गुवाहाटी HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस और फिर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, जानिए कौन थे बहरुल इस्लाम?

बहरुल इस्लाम देश के उन न्यायाधीशों में शामिल रहे, जिन्होंने न्यायपालिका में आने से पहले राजनीति और कानून के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जन्म 1 मार्च 1918 को हुआ था। बहरुल इस्लाम ने असम के नलबाड़ी स्थित गॉर्डन हाईस्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। उनके पास एमए और एलएलबी की डिग्री थी। पढ़ें पूरी खबर।