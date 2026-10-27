केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक रूप से कहा कि वह गुरुवार तक रेस कोर्ट मस्जिद के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई एक याचिका पर कर रही थी, जिसे नमाजी सैय्यद अहमद सऊद ने दायर किया था।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मस्जिद में बिना किसी रोक-टोक के जाने की अनुमति और उसे तोड़े जाने से बचाने की मांग की थी। यह मस्जिद 7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के सामने, रेस कोर्स ग्राउंड परिसर में बना हुआ है।

कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था

इसे गिराए जाने को लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने मस्जिद के इमाम को जगह खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि इसे गिराया जाना था हालांकि इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था। 7 अक्टूबर को प्रशासन की ओर से मस्जिद परिसर की पानी और बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई थी।

दोनों को गिराने की योजना बना रहे हैं- कोर्ट

मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा, क्या वे इस परिसर में मौजूद मस्जिद और मंदिर, दोनों को गिराने की योजना बना रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से, भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने निर्देश लेने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा।

फिलहाल हम मस्जिद को नहीं गिरा रहे- आशीष दीक्षित

आशीष दीक्षित ने कोर्ट में दलील दी कि मस्जिद उसी जमीन का हिस्सा है जहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी रहते थे। इन लोगों ने उन्हें बेदखल करने और उनके घरों को गिराने के नोटिस को चुनौती देते हुए कोर्ट की ओर रुख किया था। उन्होंने मौखिक रूप से कहा, ‘फिलहाल हम मस्जिद को नहीं गिरा रहे हैं।’

हालाँकि, जस्टिस अनीश दयाल ने पूछा कि क्या आशीष दीक्षित के इस बयान को आदेश में दर्ज किया जा सकता है। इस पर आशीष दीक्षित ने इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें केवल कोर्ट को यह बताने के लिए कहा गया था कि सुविधाओं (यूटिलिटीज) को काटे जाने के मामले में सैय्यद अहमद सऊद और दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई दलीलों पर फैसला लिया जाएगा।

आशीष दीक्षित से जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, ‘हमें यह तय करना होगा, क्योंकि आप यह कहकर कि आप इस प्रतिवेदन पर फैसला लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि इस बीच आप (इंफ्रास्टक्चर) को गिरा दें। आज हमारे सामने मस्जिद है। मान लीजिए कि कोई मंदिर को मुद्दा उठाता को फिर क्या होगा? क्या हम यह मान लें कि आप अगले कुछ दिनों तक कोई कदम नहीं उठाएंगे?’

गुरुवार तक का मांगा गया समय

इस पर एडवोकेट आशीष ने प्राधिकरण से निर्देश लेकर वापस आने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा और कहा, “कोर्ट के एक अधिकारी के रूप में, मैं संबंधित अधिकारियों को इस बारे में बता दूंगा (कि गुरुवार तक मस्जिद को गिराने की दिशा में कोई कार्रवाई न की जाए)।” अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

इस माह की शुरुआत में इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी कि बिना किसी बेदखली आदेश के काटी गई सुविधाओं (बिजली-पानी आदि) को बहाल किया जाए। 15 अक्टूबर को यह याचिका खारिज कर दी गई थी।

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