सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार (27 अक्टूबर) की सुनवाई पूरी हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल हलफनामे पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। SC ने याचिकाकर्ता की इस मांग को स्वीकार कर लिया।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अतिरिक्त हलफनामे के लिए 10 दिन का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों वाली बेंच ने की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।

इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर कथित तौर पर एकतरफा फैसले लेने के आरोप लगाते हुए आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं।

आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

नई याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने वाली सांसद डोला सेन की नई याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया।