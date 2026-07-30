NEET-UG 2026 के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच में सीबीआई को मैसेजिंग ऐप के जरिए प्रश्नपत्र भेजे जाने के दो बड़े रास्तों का पता चला है। पहला- महाराष्ट्र-राजस्थान-हरियाणा मार्ग और दूसरा- महाराष्ट्र-राजस्थान-केरल मार्ग, जिनके माध्यम से प्रश्नपत्र भेजे गए थे।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी इसे विषय विशेषज्ञों, कोचिंग संस्थान संचालकों और बिचौलियों से जुड़ी देशव्यापी साजिश मान रही है।

सीबीआई के आरोपपत्र में 13 आरोपियों के नाम शामिल

दिल्ली की एक फास्ट-ट्रैक अदालत में मंगलवार को दायर आरोपपत्र में सीबीआई ने 13 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। इनमें NTA की जीव विज्ञान विशेषज्ञ मनीषा मंधारे, एनटीए के रसायन विज्ञान विशेषज्ञ प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और एनटीए की भौतिकी विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं।

जिन अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। उनमें लातूर में रेनुकाई कैरियर सेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, पुणे में एपीएमए कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीओओ तेजस हर्षदकुमार शाह। इसमें आठ कथित बिचौलिए- मनीषा संजय वाघमारे, धनंजय निवृत्ति लोखंडे, शुभम मधुकर खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और डॉ. मनोज भगवानराव शिरुर शामिल हैं।

जांचकर्ताओं ने मोटेगांवकर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके कोचिंग संस्थान की पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शाखाएं हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं का आरोप है कि मोटेगांवकर उस संगठित नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था जिसने NEET (UG) 2026 के प्रश्न पत्रों को प्राप्त किया और वितरित किया। उसने कथित तौर पर सह-आरोपी डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे के माध्यम से 5 लाख रुपये का भुगतान करके रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों की खरीद की व्यवस्था की, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर उसके बेटे और आरसीसी में नामांकित छात्रों को लाभ पहुंचाना था।

मोटेगांवकर के घर की तलाशी के दौरान मिले एक फोन से कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र और रसायन विज्ञान के प्रश्नों के नोट्स बरामद हुए, जो उन्हीं की लिखावट में थे।

सूत्रों ने बताया कि उसके मोबाइल फोन से कम से कम 36 तस्वीरें बरामद की गईं, जिनमें पांच डुप्लिकेट तस्वीरें भी शामिल हैं। इन तस्वीरों में रसायन विज्ञान के 132 हस्तलिखित प्रश्न थे। मेटाडेटा से पता चला कि ये तस्वीरें इस साल 23 अप्रैल को परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सैमसंग फोल्ड 7 फोन से ली गई थीं। प्रथम दृष्टया जांचकर्ताओं ने पाया कि इनमें से लगभग 111 प्रश्न NEET (UG) 2026 के लिए NTA के मास्टर सेट के प्रश्नों से मेल खाते हैं।

सीबीआई के आरोपपत्र में लातूर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ. शिरुरे की कथित भूमिका का भी विस्तृत उल्लेख है। जांचकर्ताओं ने बताया है कि शिरुरे ने आरोपी कुलकर्णी के इशारे पर रसायन विज्ञान के लीक हुए प्रश्नों को प्राप्त करने और आगे प्रसारित करने में मदद की थी।

सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नीट परीक्षा से पहले शिरुरे के अस्पताल परिसर का इस्तेमाल उस स्थान के रूप में किया गया था जहां मोटेगांवकर के बेटे ने रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र प्राप्त किया था। शिरुरे ने दो अन्य डॉक्टरों का भी नाम सुझाया था जिनके बच्चों ने कुलकर्णी से प्रश्न पत्र प्राप्त किया था और आरोप है कि प्रत्येक ने तीन लाख रुपये का भुगतान किया था।

कुलकर्णी ने यह भी खुलासा किया कि वह सह-आरोपी धनंजय लोखंडे के संपर्क में पहली बार 2021 में आए थे और लीक हुए दस्तावेजों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची थी।

सूत्रों ने बताया कि यह पेपर कुलकर्णी के नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचा। लीक हुए पेपर के लिए किए गए पांच लाख रुपये के भुगतान का पता मोटेगांवकर की पत्नी के पते पर चला और कथित तौर पर इसे शिरुरे के एक परिवार के सदस्य के आवास से बरामद किया गया।

सीबीआई ने पाया है कि कथित नीट पेपर लीक का पहला औपचारिक संकेत किसी जांच एजेंसी से नहीं, बल्कि राजस्थान के सीकर के रसायन विज्ञान शिक्षक शशिकांत सुथार द्वारा 7 मई को एनटीए को भेजे गए एक ईमेल से मिला, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले हल किए गए प्रश्न कथित तौर पर प्रसारित हो रहे थे।

सुथार ने लिखा कि 3 मई की शाम को शाम 6 बजे NEET परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद उनके मकान मालिक ने प्रश्न पत्रों वाली दो पीडीएफ फाइलें उनके पास लाकर उन्हें वास्तविक NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र से तुलना करने के लिए कहा। सुथार ने पाया कि पीडीएफ में दिए गए प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। इसके बाद उन्होंने एनटीए को सूचित करने से पहले अपने सहयोगियों से इस मिलान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करवाई।

पीडीएफ फाइलों के सोर्स के बारे में पूछे जाने पर मकान मालिक ने कथित तौर पर कहा कि ये फाइलें उसे उसके बेटे ने व्हाट्सएप पर भेजी थीं, जो केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा प्रथम वर्ष का छात्र है।

सूत्रों ने बताया कि उस छात्र ने उसे बताया कि उसे 2 मई को एक ऐसे छात्र से फाइलें मिली थीं जो उसका रूम पार्टनर था। सूत्रों ने बताया कि सुथार के ईमेल में वर्णित जानकारी के अनुसार, यह सिलसिला एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा जिसने पहले लीक हुए पेपर के लिए 40,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर सहमत हो गया, जिसका भुगतान PhonePe के माध्यम से किया गया था।

ईमेल में आरोप लगाया गया है कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया था। उसने 2 मई को रात 11 बजे, NEET परीक्षा से कुछ ही घंटे पहले, 450 हल किए गए प्रश्न और उत्तर भेजे थे। सूत्रों ने बताया कि इस विवरण से पता चलता है कि कथित लीक परीक्षा से कम से कम एक दिन पहले छात्रों और बिचौलियों तक पहुंच गया था।

‘उमर खालिद को रिहा करो का नारा कितनी बार लगाया?’ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से 240 सवालों वाला एक फॉर्म भरवाया

गोवा के मापुसा में 24 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन में शामिल कम से कम दो प्रदर्शनकारियों से गोवा पुलिस ने एक प्रश्नावली यानी की सवाल-जवाब वाला फॉर्म भरवाया। इसमें “उमर खालिद को रिहा करो” शब्दों से आप क्या समझते हैं?, “क्या आपने अपने संबोधन के दौरान किसी सरकारी अधिकारी की आलोचना की?” और “इस प्रदर्शन की फंडिंग किसने की।” इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। पढ़ें पूरी खबऱ।