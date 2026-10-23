केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की पटना पीठ से बिहार कैडर के IPS अधिकारी आदित्य कुमार को बड़ा झटका लगा है। पीठ ने कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया है। आदित्य कुमार पर पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का नाम लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यूडिशियल मेंबर जस्टिस नरेंद्र कुमार जोहरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कुमार राजेश चंद्रा की बेंच ने कहा कि आपराधिक मामले की कार्यवाही लंबित होने से सरकार को संबंधित अधिकारी के कथित कदाचार की स्वतंत्र रूप से जांच करने से नहीं रोका जा सकता।

ट्रिब्यूनल ने कुमार के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उनके निलंबन की अवधि बढ़ाने वाले आदेशों को प्रक्रियागत खामियों के कारण अमान्य घोषित किए जाने के तुरंत बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना दुर्भावनापूर्ण था।

CAT ने कहा कि केवल घटनाओं का क्रम या समय की निकटता (निलंबन अवधि बढ़ाने वाले आदेशों को अमान्य घोषित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बीच) अपने आप में दुर्भावना साबित नहीं करती।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला अक्टूबर 2022 में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। राज्य सरकार के अनुसार, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश का रूप धारण किया और फोन तथा व्हाट्सऐप कॉल के जरिए पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। इसका उद्देश्य एक वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में अनुकूल प्रशासनिक निर्णय हासिल करना था।

इस मामले में आदित्य कुमार को आरोपी बनाया गया और 18 अक्टूबर 2022 को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने दिसंबर 2023 में आपराधिक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अप्रैल 2024 में उन्हें जमानत मिल गई।

मार्च 2025 में CAT ने 17 अक्टूबर 2023 के बाद उनके निलंबन की अवधि बढ़ाने वाले आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया। ट्रिब्यूनल ने पाया कि सरकार निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही थी। इस फैसले के पांच दिन बाद सरकार ने आदित्य कुमार के खिलाफ आरोप-पत्र ज्ञापन (Charge Memorandum) जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी।

आदित्य कुमार ने क्या दलील दी?

कुमार ने आरोप-पत्र ज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने दो साल से अधिक की अस्पष्ट देरी के बाद कार्यवाही शुरू की। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना और पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति से वंचित करना था।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि सरकार दिसंबर 2022 में ही अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करना शुरू कर चुकी थी। यह वह समय था जब कुमार को निलंबन बढ़ाने के आदेशों के खिलाफ ट्रिब्यूनल से कोई राहत नहीं मिली थी।

CAT ने कहा कि कार्यवाही पूरी करने में हुई देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। फिर भी, वर्तमान में उपलब्ध सामग्री के आधार पर केवल इस देरी से यह साबित नहीं होता कि आरोप-पत्र ज्ञापन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने के बाद प्रतिशोध की भावना से तैयार किया गया था।

ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि क्रिमिनल केस होने से गलत काम के लिए डिपार्टमेंटल कार्रवाई अपने आप अमान्य नहीं हो जाती। इसमें दोहराया गया कि एक क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन और एक डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग अलग-अलग फील्ड में काम करते हैं और स्क्रूटनी के अलग-अलग स्टैंडर्ड से कंट्रोल होते हैं, जो सभी सही शक से परे सबूत होते हैं, न कि ज़्यादा संभावना।

इसमें यह भी कहा गया कि एक डिपार्टमेंटल चार्ज कुमार के सस्पेंशन के दौरान उनके तय हेडक्वार्टर से बिना इजाज़त के गैर-मौजूद रहने से जुड़ा था। जांच जारी रखने की इजाज़त देते हुए ट्रिब्यूनल ने कुमार के खिलाफ़ कार्रवाई के लंबे समय तक चलने पर भी चिंता जताई और सरकार को छह महीने के अंदर इसे खत्म करने की कोशिश करने का निर्देश दिया। इसने साफ़ किया कि उसने उनके खिलाफ़ आरोपों की मेरिट पर कोई राय नहीं दी है।

पत्नी का लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट ने तलाक पर लगाई मुहर

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के लंबे समय तक एकतरफा रूप से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो परिस्थितियों के आधार पर इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। कोर्ट ने पत्नी की दोनों अपील खारिज कर दीं। पढ़ें पूरी खबर।