राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बार-बार उठने वाले सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं। अब सवाल है कि हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों पर कैसे विचार किया जाए। जस्टिस शर्मा लगभग एक साल (सितंबर 2025 से) से एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं।

हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि SC कॉलेजियम को उनके द्वारा सुझाए गए कम से कम चार नामों पर विचार करना होगा। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाले SC कॉलेजियम में जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि कॉलेजियम के अंदर एक राय यह है कि एक्टिंग CJ द्वारा भेजे गए नामों को सिर्फ आधिकारिक टाइटल की वजह से वापस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मेरिट के आधार पर उन पर विचार किया जाना चाहिए। इस राय को जस्टिस शर्मा के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर लंबे कार्यकाल और इस बात से भी बल मिलता है कि राजस्थान उनका पैरेंट HC भी है।

पता चला है कि एक और नज़रिया यह चेतावनी देता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाम लेने से लंबे समय का टेम्पररी कार्यकाल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की कोई जल्दी नहीं होगी। आमतौर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपने छोटे कार्यकाल को देखते हुए ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हालांकि कुछ खास मामलों में जहां नाम भेजे जाते हैं और कॉलेजियम ने पहले भी अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।

जब जस्टिस धर्माधिकारी 2020 में 20 फरवरी से 19 मार्च तक बॉम्बे HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट जज के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए 22 नामों की एक लिस्ट तैयार की थी। वह 20 मार्च से 27 अप्रैल 2020 को अपने रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस रहे। दो कंसल्टेंट जजों के एतराज़ के बावजूद, उस समय के CJI एसए बोबडे की अगुवाई वाले SC कॉलेजियम ने तीसरे कंसल्टेंट जज के सकारात्मक जवाब पर भरोसा करते हुए 22 में से 18 रिकमेंडेशन केंद्र को भेजे थे। हालांकि, केंद्र ने कंसल्टेंट जजों की आपत्तियों को बताते हुए नाम वापस कर दिए।

जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ (दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज, जिनसे प्रोसीजर के तहत सलाह ली गई थी) ने लिखकर आपत्ति जताई थी कि कोई भी चीफ जस्टिस इतने कम समय में 22 उम्मीदवारों की ठीक से जांच नहीं कर सकता, जिनमें से हर एक के लिए बार से सलाह की ज़रूरत होती है। उन्होंने आग्रह किया कि लिस्ट उस समय के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता के पास वापस जाए। तीसरे कंसल्टेंट जज जस्टिस बीआर गवई, इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जस्टिस धर्माधिकारी 2004 से बॉम्बे हाई कोर्ट में काम कर रहे थे और बार को अच्छी तरह जानते थे। बाद में नाम बॉम्बे HC को वापस कर दिए गए और नई लिस्ट बनाई गईं।

2022 में एक और मामले में केंद्र ने उस समय के राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी द्वारा भेजे गए 12 नामों पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि वे उनके कार्यकाल के आखिरी समय में भेजे गए थे। हालांकि तब CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले SC कॉलेजियम ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जानना चाहा था कि क्या किसी नाम पर कोई खास आपत्ति है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद केंद्र ने 12 में से 8 नामों को मंज़ूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता, जो पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने 2, 10 और 17 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे, जिसमें संजीव शर्मा की जगह राज्य के बाहर के किसी चीफ जस्टिस को लाने की मांग की गई थी। इन पत्र में केस लिस्टिंग में हेरफेर, CJI से करीबी का हवाला देकर साथी जजों को धमकाने और प्रशासनिक पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था।

सीजेआई सूर्यकांत ने 26 अगस्त को जवाब दिया कि किसी मौजूदा जज के खिलाफ आरोपों पर मीडिया के ज़रिए फैसला नहीं सुनाया जा सकता और उन्हें इंस्टीट्यूशनल चैनलों के ज़रिए जाना चाहिए। जस्टिस शर्मा सितंबर 2025 के आखिर से एक्टिंग कैपेसिटी में राजस्थान हाई कोर्ट के हेड हैं। जस्टिस मेहता के लेटर में इस कार्यकाल को बहुत लंबा बताया गया है। वह 2016 से राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे, 2022 में पटना चले गए, और कॉलेजियम द्वारा हेल्थ ग्राउंड्स पर उनकी 2023 की वापसी की रिक्वेस्ट को मना करने के बाद उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। 2025 के एक रेज़ोल्यूशन से वह वापस राजस्थान आ गए।