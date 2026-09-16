सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि सात लोगों की मौत का कारण बना सत्य निकेतन पेइंग गेस्ट (PG) बिल्डिंग हादसा लापरवाही और आपराधिक आचरण का नतीजा था।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस लेख की ओर इशारा किया जिसमें इमारत के ढहने से जान गंवाने वाले चार छात्रों का जिक्र था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, “यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये चारों छात्र ढेर सारी उम्मीदों और सपनों के साथ राजधानी आए थे। वे छोटे कस्बों से आए थे। इन सब सपनों को एक निर्मम और आपराधिक कृत्य ने चकनाचूर कर दिया। शहर में छात्रावासों की समस्या से कौन अनजान है? छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 20-25 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, इस उम्मीद में कि वे अपना करियर बनाएंगे। देखिए क्या हुआ।”

हाई कोर्ट ने घटना के संबंध में आकर्षक दानवीर राठी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को करेगी। जब इस मामले से संबंधित अन्य मामलों पर भी विचार किया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित सत्य निकेतन की इमारत 6 सितंबर को ढह गई। मरम्मत कार्य के दौरान गिरने से पहले इसका उपयोग छात्रों के पीजी के रूप में किया जा रहा था। मृतकों में छात्र और कर्मचारी शामिल हैं।

अदालत पहले से ही एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार कर रहा है, जिसमें इमारत गिरने से प्रभावित पीड़ितों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे के साथ-साथ सभी पीजी आवासों/छात्रावासों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग की गई है। इसके अलावा , दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक कॉलेज में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है।

‘मैं अपनी अदालत में कुछ भी कह सकता हूं लेकिन…’, अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत दर्ज किया गया है। अजीत भारती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ को लेकर की गई टिप्पणियों के संबंध में मामला दर्ज है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने टिप्पणी की कि अजीत भारती को अपनी टिप्पणियां करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। पढ़ें पूरी खबर।