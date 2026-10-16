कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि वह पढ़ा-लिखा था और जानता था कि दहेज मांगना गैरकानूनी है।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की पीठ ने 14 अक्टूबर को कहा कि महिला पर पहले हमला किया गया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। अदालत ने पति की सजा के खिलाफ दलीलें खारिज कर दीं। उसने कहा कि सबूतों में कुछ अंतर होने से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं पड़ता।

पति ने अदालत से मांग की थी कि उसकी सजा घटाकर उतनी कर दी जाए, जितना समय वह अब तक जेल में बिता चुका है। अदालत ने यह मांग खारिज कर दी। उसने कहा, “इस अदालत ने पाया कि पति पेशे से दस्तावेज लेखक है और स्नातक है। इसलिए वह पढ़ा-लिखा था और जानता था कि दहेज मांगना साफ तौर पर गैरकानूनी है। अपीलकर्ताओं के परिवार ने पीड़िता की हत्या की, यह बात बिना किसी उचित संदेह के साबित हो चुकी है।”

अदालत ने कहा कि हत्या का आरोप पूरी तरह साबित हो गया है। उसने यह भी कहा, “देश में दहेज हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपीलकर्ता को उम्रकैद की सजा देना उनके अपराध के अनुरूप है।”

मामला क्या था?

यह मामला एक महिला की मौत से जुड़ा है। उसकी शादी 25 मई, 2009 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शादी में महिला के परिवार ने 60,000 रुपये नकद, करीब छह तोले सोने के गहने और घर का सामान दहेज में दिया था। शादी के बाद पति और उसके परिवार ने कथित तौर पर 50,000 रुपये और मांगे। यह मांग पूरी नहीं होने पर वे महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

महिला के भाई और परिवार के दूसरे लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रताड़ना नहीं रुकी। अगस्त 2010 में महिला के परिवार को खबर मिली कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। जब परिवार के लोग उसके ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने एक कमरा बाहर से बंद पाया। कमरे से धुआं निकल रहा था। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर महिला मृत मिली। उसका शरीर बुरी तरह जला हुआ था।

पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से प्रताड़ित करने से जुड़ी है। जांच में महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। पुलिस ने घटनास्थल से मिट्टी के तेल का डिब्बा, लोहे की छड़, लकड़ी का डंडा और गैस लाइटर बरामद किया।

ट्रायल कोर्ट ने पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अपील पर सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी। उसने दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि महिला को आग किसने लगाई थी। उसने सबूतों में मौजूद अंतर का भी हवाला दिया।

आरोपी की दलीलें क्या थीं?

अदालत ने कहा कि घर के भीतर इस तरह की घटना होने पर आम तौर पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता। उसने कहा, “इस अदालत के सामने यह साफ है कि पीड़िता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाई गई थी। आग लगाने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी।”

अदालत ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि महिला को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया और उसे प्रताड़ित किया जाता था, तो साक्ष्य अधिनियम के तहत आरोपियों को बताना चाहिए था कि महिला को आग कैसे लगी। लेकिन पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों और सामने आए तथ्यों से इनकार किया।

बचाव पक्ष ने जांच के दौरान दर्ज चोटों और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट में अंतर होने की दलील दी। अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि पंचनामा तैयार करने वाले अधिकारियों ने जो चोटें दर्ज की थीं, उनमें से दो की पुष्टि डॉक्टर ने भी की थी।

अदालत ने यह भी कहा कि मिट्टी के तेल के डिब्बे, लोहे की छड़, लकड़ी के डंडे और लाइटर को जब्त करने की तारीखों में मामूली अंतर से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता।

हाई कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए दहेज हत्या के मामले में उम्रकैद और 10,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा। क्रूरता के मामले में भी तीन साल की सश्रम कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना कायम रखा।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को उसकी जाति को लेकर गाली देना या अपमानित करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध हो सकता है। अदालत ने कहा कि इस कानून में इस्तेमाल किया गया ‘सार्वजनिक’ शब्द का मतलब केवल ऐसी जगह नहीं है, जहां लोग सामने मौजूद हों। यह सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू हो सकता है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।