High Court on Railway Accident Case: साल 2003 में भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सफर करते हुए बिजली के खंभे से टकराने के चलते एक बच्चे की मौत हो गई थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि बच्चे की मां को 8 लाख रुपये का मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रेलवे टिकट न होने से किसी यात्री की असली पहचान को गलत साबित नहीं किया जा सकता।

दरअसल, 17 नवंबर के अपने फैसले में जस्टिस बिस्वरूप चौधरी ने कहा कि शिकायत करने वाला न तो ट्रेन में था और न ही एक्सीडेंट की जगह पर एक्सीडेंट का कारण बताने वाला था। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को माना कि यात्री का टिकट हादसे की वजह से या भीड़भाड़ की वजह से गुम भी हो सकता है।

कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर क्या कहा?

वैलिड टिकट को लेकर कोर्ट ने माना कि मां यह साबित करने में कामयाब रही थी कि पीड़ित की मौत रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत अनचाही घटना है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर लिखा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई’ जिससे खुद को चोट पहुंचाने की संभावना को खत्म किया जा सके।

क्या है पूरा मामला?

17 जुलाई 2003 को हावड़ा से उलुबेरिया जा रही लोकल ट्रेन में सफ़र करते समय, मृतक एक खंभे से टकरा गया और उसके सिर में चोट लग गई। ऐसे में लोग उसे उलुबेरिया स्टेशन ले आए। इसके बाद, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी दिन उसकी मौत हो गई। यह हादसा उलुबेरिया स्टेशन के पास हुआ था।

रेलवे ने क्या कहा था?

मृतक की माँ ने रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124A के तहत रेलवे से मुआवज़ा मांगा लेकिन रेलवे ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि वह यह साबित करने में नाकाम रहीं कि उनका बेटा असली यात्री था, क्योंकि उसके पास से कोई रेलवे टिकट नहीं मिला।

पीड़िता मां की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रदीप कुमार रॉय ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने अपील करने वाले का दावा सिर्फ़ इस आधार पर खारिज करके गलती की कि मरे हुए बेटे के पास से कोई रेलवे टिकट नहीं मिला। वकील प्रदीप रॉय ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने इस स्थापित कानूनी सिद्धांत को लागू न करके कानूनी गलती की है कि किसी मृतक या घायल यात्री के पास रेलवे टिकट न होने से ही यह साबित नहीं हो जाता कि वह असली यात्री है।

रिपोर्ट में माना गया रेलवे हादसा

वकील ने कहा कि यह कानूनी मान्यता का मामला है कि रेलवे दुर्घटना के बाद टिकट खो सकते हैं, इधर-उधर हो सकते हैं या अफरा-तफरी के बीच खो भी सकते हैं। यह भी बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट जांच रिपोर्ट और पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट समेत कई ऑफिशियल रिपोर्ट से यह साफ तौर पर पता चलता है कि मरने वाले का रेलवे एक्सीडेंट हुआ था।

पीड़िता की ओर से पेश वकील ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने खुद इस बात से इनकार नहीं किया है कि घटना के समय ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बताया कि रेलवे ने अपने बयान में लोकल ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ की बात को साफ़ तौर पर माना है, जो एक आम और जानी-मानी समस्या है।

रेलवे की ओर से पेश वकील ने कैसे किया बचाव?

अपील का विरोध करते हुए रेलवे की ओर से पेश वकील सौमक बेरा ने तर्क दिया कि दुर्घटना सुबह हुई जब ट्रेन में भीड़ नहीं थी और दावा किया कि उस आदमी की मौत खुद को चोट पहुँचाने से हुई थी। यह कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने मुआवज़े के दावे को सही तरीके से खारिज कर दिया था और अपने फैसले में कोई गलती नहीं की थी।

कोर्ट ने फैसले में क्या-क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फ़ाइनल पुलिस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर यह बात कही गई है कि एक्सीडेंट तब हुआ जब पीड़ित ट्रेन का यात्री था। कोर्ट ने कहा कि किसी और तरह से साबित हुए केस में टिकट न होने से शिकायत करने वाले को सही दावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।

मां की अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि मां क्लेम फाइल करने की तारीख से आज तक 6 परसेंट सालाना ब्याज के साथ 4 लाख रुपये या 8 लाख रुपये के मुआवज़े की हकदार है। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को आदेश के 8 हफ़्ते के अंदर मुआवज़े की रकम, जो भी ज़्यादा हो, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने जमा करने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके निजी सहयोगी सुमित रॉय को चार मामलों में अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के बाद यह बात कही। पढ़िए पूरी खबर…