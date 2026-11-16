कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बिना कोई ठोस कारण बताए शराब की दुकानों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रख सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही शराब का लाइसेंस रखने वालों के पास शराब की दुकान चलाने का कोई मौलिक अधिक नहीं है, लेकिन उन्हें मिला कानूनी अधिकार बिना उचित कारण बताए छीना नहीं जा सकता।

जस्टिस अरिजीत बनर्जी और अपूर्बा सिन्हा रे की बेंच पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ शराब लाइसेंस धारकों की ओर ये दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।

दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मार्च 2019 में उनकी अस्थायी शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, और चुनाव खत्म होने के बाद भी उन्हें अपनी दुकानें फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी गई।

‘शराब दुकान चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं लेकिन…’

13 नवंबर के आदेश में कहा गया, “हालांकि अपीलकर्ताओं के पास शराब दुकान चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें दी गई सुविधा या कानूनी अधिकार को किसी उचित कारण के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 और इसके तहत बने नियमों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अस्थायी लाइसेंस को कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ऐसे में राज्य के अधिकारी अपीलकर्ताओं की ओर से किसी तरह की चूक या ऐसी ही कोई अन्य जानकारी नहीं दिखा सके हैं, जिसके कारण लाइसेंस को निलंबित करने या निलंबन आदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़े।”

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे कहा कि हमारा संवैधानिक मूल सिद्धांत यह है कि किसी प्रकिया को तभी उचित, निष्पक्ष और सही माना जा सकता है, जब वह कानून के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित हो।

क्या है मामला?

यह मामला शराब लाइसेंस धारकों द्वारा दायर किया गया था। उनका कहना था कि अक्टूबर 2018 में सरकार ने शराब लाइसेंस की एक नई कैटेगरी शुरू की थी, इसके तहत दुकानों को ताड़ी और पचवई छोड़कर अन्य तरह की शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस धारकों ने बताया कि जरूरी शर्तें पूरी करने और फीस का भुगतान करने के बाद उन्हें छह माह के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए गए थे।

आदेश के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे, ऐसे में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 2 मार्च 2019 को ये शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। लाइसेंस धारकों का आरोप है कि 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी उनके लाइसेंस का निलंबन जारी रहा।

लाइसेंस धारकों की दलील थी कि उन्होंने लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और भारी निवेश करने और शराब का स्टॉक खरीदने के बाद भी उनकी दुकानें बंद रखी गईं। इसके बाद वे हाई कोर्ट चले गए।

22 अगस्त 2019 को निलंबन आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन लाइसेंस धारकों को अपनी दुकानें फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस बीच 27 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं जारी करके नियमों से शराब लाइसेंस की संबंधित श्रेणी को हटा दिया।

लाइसेंस निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं

शराब लाइसेंस धारकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अनिंदा कुमार मित्रा और अरिंदम बनर्जी ने दलील दी कि जब कोई व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस के साथ शराब की दुकान शुरू करता है, तो उसे इस बिजनेस के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक व्यवस्था करनी पड़ती है। वह इस उम्मीद में काफी पैसा खर्च करता है कि अगर वह नियमों और कानूनों के मुताबिक अपना कारोबार चलाएगा तो उसे नियमित लाइसेंस मिल जाएगा।

वकीलों ने दलील दिया कि आबकारी आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) के पास लाइसेंस निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है और आम चुनाव लाइसेंस निलंबन का आधार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि केवल कलेक्टर ही निलंबन का आदेश जारी कर सकते हैं और कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिससे पता चले कि आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस निलंबित करने का कोई निर्देश दिया था।

लाइसेंस धारक शराब के बिजनेस के किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर रहे थे बल्कि वे केवल अपने कानूनी अधिकारों के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर रहे थे।

राज्य की ओर से पेश हुए वकील शिवशंकर बनर्जी ने दलील दी कि किसी भी भारतीय नागरिक के पास शराब बनाने, बेचने या वितरित करने के लिए लाइसेंस पाने, उसे नवीनीकृत कराने या उसे जारी रखने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब लाइसेंस का अपने पास नवीनीकरण होना कानून के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि समय बीत जाने के कारण अस्थायी लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है और अब इसे न तो तो फिर से बहाल किया जा सकता है और न ही इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

‘विशेषाधिकार या कानूनी अधिकार’

हाईकोर्ट ने कहा कि शराब की दुकान चलाना एक विशेषाधिकार या कानूनी अधिकार हो सकता है जिसे कोई उचित आधार दिखाए बिना छीना नहीं जा सकता। आगे कहा कि हालांकि उत्पाद शुल्क आयुक्त को बंगाल उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कुछ शक्तियों दी गई थीं, लेकिन निलंबन आदेश में कानून का कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत इसे जारी किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्राइ डे का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी लाइसेंस निलंबित क्यों रखे गए।

बेंच ने कहा कि हालांकि सरकार के पास अस्थायी लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर सरकार उन्हें अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का फैसला लेती है तो उसे इसका कारण बताया होगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस धारकों की ओर से कोई गलती या चूक बताए बिना, राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि छह माह की अवधि पूरी होने के कारण उनके अस्थायी लाइसेंस खत्म हो गए हैं। बेंच ने आगे कहा, अगर हम इस तर्क का मान लेते हैं, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इससे सरकारी अधिकारियों की मनमानी, अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई को, व्यक्तियों के वैध और न्यायपूर्ण कार्यों के ऊपर प्राथमिकता मिल जाएगी।

इसके मद्देनजर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह लाइसेंस धारकों को उनकी छह माह की अवधि के बचे हुए समय के लिए अपना बिजनेस चलाने की अनुमति दे ताकि वे अपनी दुकानों में जमा स्टॉक को निकाल सकें।

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