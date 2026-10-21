कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 17 अक्टूबर को चोरबागान भगदड़ मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही गठित आयोग से इस पूरे मामले की जांच करा सकता है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश रविंद्र विठ्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के पत्र के माध्यम से अदालत से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश को जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करने हेतु सहायता मांगी थी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के किसी कार्यरत न्यायाधीश को आयोग की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करने हेतु उपलब्ध कराना मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी मौजूदा न्यायाधीश को उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो राज्य सरकार कानून के अनुसार हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “इस न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए उपलब्ध कराना है या नहीं, यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक स्तर पर लेना है। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कार्यरत न्यायाधीश को उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे और 17 अक्टूबर, 2026 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की जांच के लिए इस न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करके आयोग का गठन करे।”

हाई कोर्ट जांच की निगरानी नहीं करेगा

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह जांच प्रक्रिया की निगरानी नहीं करेगी। आदेश में कहा गया कि जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट जांच की निगरानी नहीं करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अदालत तापस कुमार डे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में भगदड़ की जांच की मांग की गई थी।

चोरबागान भगदड़ दुर्गा पंडाल में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें एक सात साल का बच्चा भी शामिल था।

राज्य सरकार ने इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रविंद्र विठ्ठलराव घुगे को एक पत्र भेजकर मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया था।

राज्य सरकार ने अपने पत्र में भगदड़ की जांच के लिए कई संदर्भ बिंदु शामिल थे। जिनमें इसके कारणों पर विचार करना, इसके कारण बनने वाली घटनाओं के को समझना, संबंधित सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन और नियंत्रण कक्ष के लॉग की जांच करना और यह देखना शामिल था कि भीड़ और आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी या नहीं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों में भीड़ को नियंत्रित करने की आम रणनीति संकरी गलियों से प्रवेश द्वार बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों में फेरबदल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अनुभवहीन लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी गईं जिन्हें वे संभालने में सक्षम नहीं हैं।

उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि चोरबागान जैसे थीम वाले पंडालों में सजावटी संरचनाएं, ऊंचे चबूतरे, वेंटिलेशन की कमी और कम रोशनी, साथ ही पुलिस और प्रबंधन कर्मियों की कमी के कारण जनता में सामूहिक उन्माद फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई। यह भी बताया गया कि इलाके में अचानक हुई बारिश से स्थिति और बिगड़ गई।

राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त एडवोकेट जनरल बिलवादल भट्टाचार्य ने कहा कि चूंकि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से भगदड़ की जांच के लिए एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, इसलिए याचिका की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान वर्तमान में सेवारत न्यायाधीशों की संख्या का मुद्दा भी पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।

न्यायालय ने कहा कि हमें मालूम है कि इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 72 है और वर्तमान में यह न्यायालय 50 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। इस न्यायालय की एक माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) 27/10/2026 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगी। इसी प्रकार, इस न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्बा सिन्हा राय 25 नवंबर, 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद यह न्यायालय 48 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा।

इसलिए, इसने जांच का नेतृत्व करने के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं किया। इसके बजाय, अदालत ने कहा कि राज्य एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित करने के लिए स्वतंत्र है।

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