कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम जानकारी दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR में प्राप्त 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक किया जा चुका है।

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि उन्हें मंगलवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र प्राप्त हुआ है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम तथ्यों और आंकड़ों को लेकर काफी खुश और आशावादी हैं।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया है कि प्रतिदिन लगभग 1.75 लाख से 2 लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया है कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय को आगे सूचित किया कि प्रतिदिन लगभग 175,000 से 200,000 आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है और सभी आपत्तियों का निपटारा 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर से संबंधित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है।

1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार: स्वर्ण मंदिर से जब्त सिख धरोहरों पर कोर्ट सख्त, सेना और केंद्र से मांगा जवाब

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर से कथित रूप से जब्त की गई बहुमूल्य धार्मिक पुस्तकों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक वस्तुओं की वर्तमान स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस रमेश कुमारी की बेंच ने सेना, केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब तलब किया है। पढ़ें पूरी खबर।