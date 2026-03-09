कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक दंपति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। यह मामला उनके पड़ोसी के साथ लंबे समय से चल रहे जमीन की सीमा के विवाद से जुड़ा था। जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि यह मूल रूप से जमीन का दीवानी (सिविल) विवाद है, लेकिन इसमें जाति से जुड़े अपमान का आरोप लगाकर इसे आपराधिक मामला बनाने की कोशिश की गई।

दंपति ने अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह नहीं लगता कि दंपति का अपने पड़ोसी का उसकी जाति के कारण अपमान करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था। पहले दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन जमीन के विवाद के कारण संबंध खराब हो गए। इसलिए अदालत ने माना कि यह मामला असल में सिविल विवाद है और इसे गलत तरीके से आपराधिक मामला बनाया गया, इसलिए कार्यवाही रद्द कर दी गई।

‘भूमि विवाद, अतिक्रमण, छेड़छाड़’

शिकायतकर्ता दोनों याचिकाकर्ताओं की पड़ोसी हैं और उनके पति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत हैं और खड़गपुर में तैनात हैं। वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक अतिक्रमण के आरोपों के लिए 2019 में पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों के बीच भूमि की सीमा को लेकर लंबे समय से नागरिक विवाद चल रहा था।

इसके अलावा, पड़ोसी ने घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र के निकट ही इलाके में एक ग्राउंड मोबाइल टावर भी स्थापित किया है। यह दावा किया गया था कि उक्त मोबाइल टावर स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने पड़ोसी और परिवार से इस तरह के मोबाइल टावर को रोकने का अनुरोध किया था। हालांकि, आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वे क्रोधित और अड़ियल हो गए।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि मोबाइल टावर लगाने के विरोध में अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें और सामूहिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, दोनों पक्षों ने एक ही भूखंड को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज किए और उन कार्यवाही में जांच करने और शांति और सद्भाव बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं की जमीन पर अतिक्रमण करने के बाद उन्हें धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

दूसरी ओर, पड़ोसी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उसे इसलिए अपमानित किया क्योंकि वह ‘मालो’ उपजाति से संबंध रखती है, जो एक अनुसूचित जाति है। उसने यह भी आरोप लगाया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के दामाद ने उसके घर में घुसकर उसका पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला किया और उसकी साड़ी खींची।

‘लंबे समय से चला आ रहा दीवानी विवाद’

अदालत ने गौर किया कि पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का उतार-चढ़ाव भरा इतिहास स्पष्ट रूप से एक लंबे दीवानी विवाद को दर्शाता है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कई मामले दायर किए गए हैं। पक्षकार एक-दूसरे को काफी समय से पड़ोसी के रूप में जानते थे और उन्होंने पहले बिक्री के लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत शिकायतकर्ता ने 2012 में याचिकाकर्ताओं में से एक को 45,000 रुपये का भुगतान किया था

हालांकि, बाद में विवाद तब उत्पन्न हुए जब कथित तौर पर बिक्री विलेख पंजीकृत नहीं किया गया और पैसा वापस नहीं किया गया, जिससे पक्षों के बीच शत्रुता पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा पड़ोसी का जातिगत नाम लेकर उसे अपमानित करने का बाद का आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और स्पष्ट रूप से बाद में सोचा गया प्रतीत होता है, जो प्रथम दृष्टया शिकायत की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपराधिक कानून को क्रियान्वित करने में काफी और अस्पष्ट देरी हुई है, जबकि पड़ोसी महिला का पति सीआरपीएफ का जवान है। यह दर्ज किया गया कि 30 अगस्त, 2018 को कई ग्रामीणों द्वारा एक सामूहिक याचिका भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पड़ोसी की जमीन पर स्थापित मोबाइल टावर के संबंध में शिकायत की गई थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे थे, और याचिकाकर्ताओं में से एक ने 2018 से ही इस पर आपत्ति जताई थी।

आरोपपत्र में मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं के ऐसे किसी भी बयान, शब्द या हावभाव का खुलासा नहीं किया गया है, जो पड़ोसी को अपमानित करने या उसका अपमान करने के लिए किए गए हों, केवल इसलिए कि वह उस समय अनुसूचित जाति से संबंधित थी जब ऐसा झगड़ा हुआ था।

यह पाया गया कि पड़ोसी और अन्य दो याचिकाकर्ताओं के बीच बिक्री के लिए एक समझौता हुआ था और पंजीकरण कार्य पूरा होने के आश्वासन पर, उसने वर्ष 2012 में याचिकाकर्ताओं में से एक को 45,000 रुपये की राशि का भुगतान किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ और उन्हें एक कानूनी नोटिस भी जारी किया गया था।

इससे पता चलता है कि शुरू में दोनों पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वे एक-दूसरे के पड़ोसी थे, और याचिकाकर्ताओं ने उसके साथ ऐसा समझौता किया था, और उसने याचिकाकर्ताओं में से एक के आश्वासन पर एक बड़ी रकम का भुगतान किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री विलेख को पंजीकृत न कराने और राशि का भुगतान न करने के बाद ऐसे सौहार्दपूर्ण संबंध खराब हो गए। यदि याचिकाकर्ता दंपति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत अन्य दो याचिकाकर्ताओं के दामाद के खिलाफ लंबित कार्यवाही को भी रद्द किया जाता है।

‘आरोप लगाना केवल मामले को मजबूत बनाना’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता धनंजय बनर्जी ने कहा कि पूरी शिकायत दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण इरादे से, पुरानी दुश्मनी के चलते और वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत के जवाब में दायर की गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि शिकायत को मजबूत करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, जबकि इस तरह के अपराध को साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था।

यह भी कहा गया कि आरोप पत्र यांत्रिक रूप से और केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और इसके अलावा, किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई है। बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निर्देश का पालन किए बिना संज्ञान लिया और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण उक्त शिकायत को भी रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं में से एक उनका दामाद है और उस इलाके का निवासी नहीं है, और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है।

‘न्याय के उद्देश्य’

राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता सुभासिस डे ने कहा कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और किसी आपराधिक मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया को छोटा करने के लिए मनमाने ढंग से इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। डे ने बताया कि उनके मुवक्किल द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच जारी रही और संतोषजनक सामग्री एकत्र करने के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता जांच के चरण के बाद इस अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिक आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं, और एकत्रित सामग्री की सत्यता और प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई तो एक महिला की जान खतरे में पड़ जाएगी।

