दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मौखिक समझौते से किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। कोर्ट ने एक घरेलू कर्मचारी के परिवार की अपील खारिज कर दी। परिवार में उसकी पत्नी, बेटी, बेटा और बहू शामिल हैं। परिवार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें फ्लैट खाली कर उसका कब्जा मालिक को सौंपने को कहा गया था।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 6 नवंबर को निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि फैसले में यह सही माना गया है कि केवल कथित मौखिक समझौते से कानूनन किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिल सकता।

मामले में दावा किया गया था कि पुरुष घरेलू कर्मचारी ने संपत्ति के मालिक के साथ उसे खरीदने का मौखिक समझौता किया था।

कोर्ट ने अपील क्यों खारिज की?

याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने घरेलू कर्मचारी को रहने के लिए यह फ्लैट दिया था। कर्मचारी के पास रहने की कोई स्थाई जगह नहीं थी और उसे बार-बार किराये का मकान बदलना पड़ता था। इसलिए उसके पिता ने उसे बिना किसी किराये या भुगतान के फ्लैट में रहने की अनुमति दी थी।

घरेलू कर्मचारी की मौत के बाद जब महिला और उसके पिता ने उसके परिवार से फ्लैट खाली करने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने संपत्ति का कब्जा वापस पाने और अन्य राहतों के लिए सिविल मुकदमा दायर किया।

हालांकि घरेलू कर्मचारी के परिवार ने दावा किया कि कर्मचारी ने 2003 में महिला के पिता के साथ फ्लैट खरीदने का मौखिक समझौता किया था। इसके तहत संपत्ति की कीमत 4 लाख रुपये तय हुई थी। परिवार का कहना था कि कर्मचारी की हर महीने की सैलरी में से 1750 रुपये काटकर इस रकम का भुगतान किया जाना था।

जिला अदालत ने महिला को संपत्ति का मालिक मानते हुए फ्लैट का कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। अदालत ने संपत्ति पर अनधिकृत रूप से रहने के लिए महिला को एकमुश्त 3 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया था।

इस आदेश से असंतुष्ट होकर घरेलू कर्मचारी के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि दोनों पक्षों के बीच संपत्ति बेचने को लेकर कभी कोई समझौता हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मौखिक समझौते की बात मान भी ली जाए, तब भी उससे संपत्ति पर कानूनी रूप से मालिकाना हक नहीं मिलता।

जज ने इस बात पर भी गौर किया कि घरेलू कर्मचारी के पक्ष में संपत्ति की बिक्री से जुड़ा कोई दस्तावेज कभी तैयार नहीं किया गया था। ऐसे में वह किसी बिक्री दस्तावेज के आधार पर संपत्ति पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता था।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ”अपील करने वाले परिवार का एकमात्र बचाव यह है कि संपत्ति मौखिक समझौते के तहत बेची गई थी। लेकिन इस दावे को सही मान भी लिया जाए तब भी इससे परिवार को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। इसी तरह लंबे समय तक किसी संपत्ति पर रहने भर से उस पर कोई अधिकार नहीं मिल जाता और न ही परिवार अपने कब्जे को कानूनी संरक्षण देने की मांग कर सकता है। अपीलीय अदालत ने उनके बचाव पर उचित तरीके से विचार किया था।”