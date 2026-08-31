Legal News: मुंबई के कलीना इलाके से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 52 वर्षीय बेटे को अपने 83 वर्षीय बुजुर्ग पिता के घर से निकालने के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने माना कि बेटे का लगातार हिंसक और अपमानजनक व्यवहार बुजुर्ग पिता के शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हनन कर रहा था।

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एन जे जमादार की सिंगल बेंच ने कलीना निवासी बेटे की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने रखरखाव (मेंटेनेंस) ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बेटे द्वारा की गई मारपीट और प्रताड़ना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया।

‘सहानुभूति के लायक नहीं बेटे का आचरण’

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जमादार ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “संपत्ति के दावों को लेकर भाई-बहनों के बीच विवाद हो सकते हैं लेकिन यह बेटे के इस तरह के निंदनीय व्यवहार को सही नहीं ठहराता। याचिकाकर्ता (बेटे) के आचरण ने बुजुर्ग नागरिक के सामान्य, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को गंभीर खतरे में डाल दिया था।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दृश्य बेहद परेशान करने वाले हैं।

शराब के नशे में मारपीट और पैसे ऐंठने का आरोप

पीड़ित 83 वर्षीय पिता ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का रुख किया था। पिता का आरोप था कि उनका बेटा अत्यधिक शराबी है, बात-बात पर हिंसक हो जाता है और संपत्ति बेचकर पैसे देने के लिए उन पर दबाव बनाता है। जुलाई 2022 और फरवरी 2023 में हुई मारपीट की घटनाओं के बाद पिता को पुलिस की शरण भी लेनी पड़ी थी।

कोर्ट ने खारिज की बेटे की सारी दलीलें

दूसरी तरफ, बुजुर्ग के बेटे ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि उसके भाई और भाभी ने झूठे आरोप गढ़े हैं। उसने यह भी तर्क दिया कि वह अपने माता-पिता के इलाज और बीमा का खर्च उठाता रहा है। बेटे के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि 2007 के इस कानून का इस्तेमाल उसे घर से बेदखल करने के लिए एक ‘हथियार’ के तौर पर किया जा रहा है।

‘मजबूरी में पुलिस के पास जाते हैं माता-पिता’

13 सालों में केवल दो पुलिस शिकायतें दर्ज होने के बेटे के तर्क को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने बेहद भावुक और व्यावहारिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, “यह दलील इस बात को नजरअंदाज करती है कि माता-पिता आमतौर पर अपने बच्चों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में वे पुलिस के पास पहुंचते हैं।”

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की अहम व्याख्या

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 का वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बुजुर्गों को मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और बुनियादी जरूरतों से वंचित होने से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून में ‘रखरखाव’ की परिभाषा में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार भी शामिल है। अगर कोई बच्चा अपने बुजुर्ग माता-पिता का अपने ही घर में रहना दूभर कर देता है, तो उसे घर से निकालना उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा का ही हिस्सा है।

अदालत ने अंत में कहा कि ट्रिब्यूनल का बेदखली का फैसला पूरी तरह से जायज था और इस आदेश के अमल में आने के बाद से बुजुर्ग पिता के जीवन में शांति और सामान्य स्थिति वापस लौट आई है। इसलिए, हाईकोर्ट को निचले ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

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