बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नगर निकाय (बीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, मुंबई में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन शाही जोड़े के आने पर बीएमसी ने दो दिनों के लिए एक ‘टेम्परेरी दिखावा’ किया, जबकि शहर के नागरिकों के लिए कचरे का ढेर छोड़ दिया, जो एक ‘परमानेंट नजारा’ बन गया है।

जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोखले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही था। याचिका में कांजुरमार्ग लैंडफिल में कचरा निस्तारण को लेकर चिंता जताई गई थी। यह मुद्दा शहर की सड़कों और समुद्र तटों पर मौजूद कचरे की समस्या से जुड़ा हुआ है।

शाही मेहमानों के लिए चमका दिया

मुंबई की सड़कों पर कचरा फेंके जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, “जहां साउथ मुंबई में बैलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों को शाही मेहमानों के लिए चमका दिया गया, वहीं बीएमसी और राज्य सरकार को हर वार्ड में नागरिकों के लिए भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए।”

‘प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं’

प्लास्टिक से भरे कचरे के पहाड़ों को लेकर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने पूछा, “प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता?”

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर राज्य की सरकार और बीएमसी कुछ करना चाहे तो वे कम समय में हालात बदल सकते हैं। यह बात हमने अनुभव से देखा है। ऐसा बहुत तेजी से हो सकता है तो क्या इन सभी अहम मुद्दों पर आप तभी कदम उठाएंगे जब कोई बड़ी हस्ती शहर का दौरा करेगी? यह सही नहीं है। आपको आम आदमी के लिए काम करना चाहिए, जो इस शहर में रहता है।”

‘दिखावे के बजाय, कुछ ऐसा करें जो स्थायी हो’

कोर्ट ने कहा, “हमने देखा है कि जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो बैलार्ड एस्टेट को देखिए वह कितना चमक-धमक वाला और साफ-सुथरा हो जाता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो जरूर करें जैसे पेंटिंग करना, सड़कों को पानी से धोना.. यह सब नागरिकों के लिए करें, ऐसे में दो दिनों के इस दिखावे के बजाय, कुछ ऐसा करें जो स्थायी हो।”

मंगलवार को न्यायाधीशों ने कांजुरमार्ग साइट का दौरा किया और वहां लैंडफिल साइट पर प्लास्टिक से भरे कचरे के ढेरों की ओर इशारा किया। बेंच ने कहा, “हम वर्षों से ऐसे जहरीले कचरे का सामना कर रहे है।” उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि नगर निगम के कचरे को संभालने और उसका निपटान करने में आ रही समस्याओं के बावजूद, “हम अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं?”

प्लास्टिक को लेकर कोई पॉलिसी है?

हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या उनके पास प्लास्टिक को लेकर कोई पॉलिसी है और क्या महाराष्ट्र के माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर प्लास्टिक पर बैन है।

कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी से कांजुरमार्ग साइट से होने वाले बदबू और पॉल्यूशन के मुद्दे की इंटरनल ऑडिट करने को कहा और उनसे 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक इस पर रिपोर्ट पेश करने को कहा।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि यदि आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें