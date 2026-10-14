मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की लाइफस्टाइल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। खासकर सचिन की महंगी कारों का इस्तेमाल और एक फाइव-स्टार होटल में लंबे समय तक रुकने को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा सचिन वाजे को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल किया कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) रैंक का एक अधिकारी मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कोर्ट ने मुंबई के ओबेरॉय होटल में उनके कथित 100 दिनों के ठहरने के बारे में भी सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान NIA ने कोर्ट के सामने सचिन वाजे की लाइफस्टाइल के कई पहलुओं का जिक्र किया। एजेंसी ने कहा कि सचिन वाजे मर्सिडीज और BMW जैसी लग्ज़री गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। यह भी देखा गया कि वह इन कारों का इस्तेमाल न केवल अपने ऑफिस बल्कि ‘वर्षा’ (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक घर) आने-जाने के लिए भी करते थे।

कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस विभाग में API रैंक का एक अधिकारी इतनी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस पद पर बैठे एक अधिकारी की महीने की सैलरी लगभग 90,000 रुपये है। इस मामले में कोर्ट ने सचिन वाज़े की इनकम और उनकी लाइफस्टाइल के बीच के संबंध पर सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान मुंबई के ओबेरॉय होटल में लगभग 100 दिनों तक वाज़े के कथित तौर पर रहने का मुद्दा भी उठाया गया। हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि लगभग 90,000 रुपये महीने की सैलरी पाने वाला एक पुलिस अधिकारी इतने लंबे समय तक फाइव-स्टार होटल में रहने का खर्च कैसे उठा सकता है।

इन हालात का हवाला देते हुए NIA ने सचिन वाजे के खिलाफ जबरन वसूली और ऑफिशियल पद के गलत इस्तेमाल के आरोपों के बारे में अपनी दलीलें पेश कीं। हालांकि कोर्ट में उठाए गए सवाल अपने आप में किसी भी आरोप का पक्का सबूत नहीं माने जा सकते। खास आरोपों और उनके सपोर्ट में पेश किए गए सबूतों की ज्यूडिशियल जांच अभी बाकी है।

कैसे चर्चा में आया था सचिन वाजे?

सचिन वाजे का नाम उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई वाले घर ‘एंटीलिया’ के बाहर विस्फोटकों से लदी एक SUV मिलने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में सामने आया था। NIA ने इन मामलों की जांच की है और सचिन वाजे की भूमिका के बारे में लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं।

हाई कोर्ट ने एंटीलिया के बाहर खड़ी SUV में मिली जिलेटिन स्टिक्स के बारे में जांच एजेंसी से सवाल किए। कोर्ट ने इन स्टिक्स का सोर्स जानना चाहा और यह भी कि जांच के दौरान इसका पता क्यों नहीं लगाया जा सका। NIA ने कहा कि सचिन वाजे ने जांच में सहयोग नहीं किया। इस पहलू पर कोर्ट के सवालों ने जांच और मौजूद सबूतों से जुड़े मुद्दों को फिर से कार्रवाई में सबसे आगे ला दिया। NIA ने सचिन वाजे को मिली जमानत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसने उन्हें दी गई राहत पर रोक जारी रखने की मांग की। फिर हाई कोर्ट ने रोक को बरकरार रखा।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी वाला लेबल लगाने के नियम को लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि क्या अधिकारी कॉरपोरेट घरानों के दबाव में थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।