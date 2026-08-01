Bombay High Court on Civic Sense: मुंबई के सार्वजनिक स्थानों पर फैली गंदगी, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की बदहाल स्थिति पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कई भारतीय अपने देश में बिना किसी झिझक के सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही विदेश पहुंचते हैं, वही लोग सफाई के नियमों का पूरी तरह पालन करने लगते हैं। अदालत ने साफ कहा कि स्वच्छ वातावरण का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी भी निभाए।

न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साठे की खंडपीठ मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़े प्रदूषण, दुर्गंध, गैस उत्सर्जन और उससे पैदा हो रहे स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ वातावरण चाहता है तो समाज के प्रति उसकी यह मौलिक जिम्मेदारी भी है कि वह सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करे।

अदालत ने बृहन्नमुंबई नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के कार्रवाई की जाए। पीठ ने कहा कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश के भीतर और विदेश में उनका व्यवहार एक जैसा नहीं रहता। अदालत ने टिप्पणी की कि भारत में कई लोग सड़क पर कचरा फेंकने से नहीं हिचकते, जबकि विदेशों में वही लोग चॉकलेट का छोटा-सा रैपर भी डस्टबिन में डालते हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या यही आजादी और लोकतंत्र की कीमत है?

खंडपीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे की बढ़ती मात्रा पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि मुंबई के समुद्र तट तक प्लास्टिक से अटे पड़े हैं और यह स्थिति किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। न्यायाधीशों ने कहा कि सड़कों और तंग गलियों में फैला कचरा रोजाना लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

अदालत ने नागरिकों की लापरवाही पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, आपली मुंबई’ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी सोच सराहनीय है, लेकिन नागरिकों की लापरवाही और नियमों के कमजोर पालन के कारण इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अदालत ने कहा कि वार्ड स्तर पर काम करने वाले सफाई तंत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग सार्वजनिक सड़कों को कचरा फेंकने की जगह न बनाएं।

हाईकोर्ट ने राजाबाई टावर और बॉम्बे हाईकोर्ट भवन जैसे ऐतिहासिक स्थलों के आसपास कचरा प्रबंधन की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि नगर निगम की कचरा संग्रहण व्यवस्था में खामियों के कारण विदेशी पर्यटकों सहित अन्य आगंतुकों को भी सड़कों पर फैली गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे शहर की छवि प्रभावित होती है।

अंत में अदालत ने नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तय समय में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अदालत को इस मामले में आगे और कड़े आदेश जारी करने पड़ सकते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘क्या निष्पक्षता का दिखना जरूरी नहीं?’ PM की अध्यक्षता वाली समिति से CEC नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सवाल उठाया कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता दिखाई नहीं देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की तीन सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक