बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हर्ष फायरिंग मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी।

बता दें कि निचली अदालत ने राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के एक मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था। अब शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस पर नए साल के जश्न के दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग हुई थी। इस दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। इसी मामले में राजू कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट खड़ा हो गया था। हालांकि फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद राजू कुमार सिंह की विधायकी फिलहाल बरकरार रहेगी। इस फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत का रुख अहम होगा।