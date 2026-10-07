बिहार की एक अदालत ने कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं करने के मामले में रोहतास के तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन पर प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह रकम उनके वेतन से काटी जाएगी और उनकी दोषसिद्धि को सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा।

एडिशनल सेशंस जज अनिल कुमार ने अपने आदेश में कहा कि तत्कालीन एसपी ने अदालत के निर्देशों का आदतन, जानबूझकर और इरादतन पालन नहीं किया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अधिकारी का रवैया अहंकारी और अदालत की गरिमा को प्रभावित करने वाला था।

अदालत ने मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने और गवाही देने के लिए कई मौके दिए, लेकिन कोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इन मौकों पर भी मामले की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की।

कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर शुरू हुई अवमानना कार्यवाही

मामला एक कथित अपहरण के केस से जुड़ा है। इस मामले में रोहतास जिला अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान पीड़ित और उसके शिकायतकर्ता बेटे के बयान से मुकरने के बावजूद अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।

इसके बाद अदालत ने तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को आरोपियों के ताजा आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने, एफआईआर दर्ज करने और कथित झूठी गवाही को लेकर पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।

अदालत के मुताबिक, पीड़ित का कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बाद में कथित तौर पर 20 लाख रुपये मिलने के बाद पीड़ित अपने बयान से मुकर गया। सुनवाई के दौरान पीड़ित और उसके बेटे की गतिविधियों को लेकर भी अदालत के सामने कई सवाल उठे।

SP पर आदेश को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप

अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद तत्कालीन एसपी ने समय पर कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के मुताबिक, केस खत्म होने के करीब एक महीने बाद रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में भी केस डायरी की पुरानी जानकारी ही दोहराई गई थी और आरोपियों के नए आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई थी।

इसके बाद अदालत ने जुलाई में एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन कोर्ट के अनुसार उसका भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।

अदालत ने कहा कि राज्य की ओर से चार मौकों पर तारीखें दिए जाने के बावजूद तत्कालीन एसपी अपनी गवाही के लिए पेश नहीं हुए। कोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अदालत की कार्यवाही खत्म कराने के लिए प्रभावशाली लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया।

IAS-IPS ट्रेनिंग सिस्टम पर भी कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने इस मामले को सिर्फ एक अधिकारी की अवमानना तक सीमित नहीं रखा। कोर्ट ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को आदेश की कॉपी भेजकर IAS और IPS अधिकारियों की ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करने को कहा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका के सम्मान के बारे में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा कि इस तरह की समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु के नमक्कल का एक मामला भी बताया, जहां जिलाधिकारी को अदालत की ओर से कई आदेश और कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया गया।

बिहार प्रशासन पर भी जताई नाराजगी

अदालत ने यह भी कहा कि तत्कालीन रोहतास एसपी के खिलाफ नोटिस और कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव की ओर से अदालत को कोई दस्तावेज नहीं भेजा गया। कोर्ट ने इसे जिला अदालत के प्रति प्रशासन की लापरवाही और सम्मान की कमी बताया।

अदालत ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोर्ट के आदेशों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अदालत को आदेशों की जानबूझकर अनदेखी और कोर्ट की गरिमा कम करने और कानून की सर्वोच्चता को चुनौती देने के मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अदालत ने रोहतास के तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को अवमानना का दोषी ठहराया और उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया। यह रकम उनके वेतन से काटी जाएगी और उनकी सजा को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही IAS और IPS अधिकारियों की ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी बताई।

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