सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) ने भारतीय सेना के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक अग्निवीर को सर्विस से हटा दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने उसकी बहाली का आदेश दिया है और सेवा से जुड़े सभी लाभ देने को कहा है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिस आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप अग्निवीर पर लगाया गया था, वह घटना उसके नाबालिग रहते हुई थी। ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

चेयरपर्सन जस्टिस राजेंद्र मेनन और प्रशासनिक सदस्य रसिका चौबे की बेंच यह फैसला सुनाया। बेंच ने 17 अगस्त को पूर्व अग्निवीर अनस चौहान की याचिका स्वीकार करते हुए सेना के 20 जनवरी 2026 के सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि सेना ने अनस चौहान को आर्मी रूल्स, 1954 के नियम 13(3) के आइटम IV के तहत सेवा से हटाया था। सेना का आरोप था कि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी छिपाई थी।

क्या है अग्निवीर का पक्ष?

चौहान ने 2024-25 की भर्ती रैली में शारीरिक परीक्षण पास करने के बाद अग्निवीर के रूप में चयन हासिल किया था। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में एक गलत रिपोर्ट सामने आई। इसमें 3 अक्टूबर 2020 को मेरठ में दर्ज एक FIR का जिक्र था। इस FIR में चौहान समेत 16 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद 12 सितंबर 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और फिर कमांडिंग ऑफिसर ने 20 जनवरी 2026 को उन्हें सर्विस से हटा दिया। चौहान के वकील ने दलील दी कि कथित गांव के विवाद के समय चौहान की उम्र करीब 17 साल थी और FIR में उनके खिलाफ सिर्फ सामान्य आरोप लगाए गए थे।

उन्होंने 10 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत एक याचिका पर दिए गए आदेश का भी हवाला दिया।

उस आदेश के पैराग्राफ 8 में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले को अग्निवीर प्रक्रिया में नियुक्ति या चयन के लिए आवेदक के खिलाफ ‘आपराधिक मामले के लंबित होने’ के तौर पर नहीं माना जाए।

‘आवेदक को कानून का संरक्षण प्राप्त था’

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्देश सेना और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण दोनों पर बाध्यकारी था। जब तक हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाता तब तक सेना चौहान द्वारा जानकारी नहीं देने को ‘वर्दीधारी व्यक्ति के लिए अनुचित आचरण’ नहीं मान सकती थी। और ना ही FIR को स्वतंत्र रूप से उनकी अयोग्यता का आधार बना सकती थी।

ट्रिब्यूनल ने कहा, ”हाईकोर्ट के इस आदेश का अर्थ यह था कि आवेदक को कानून का संरक्षण प्राप्त था। इन खास परिस्थितियों में आवेदक को भारतीय सेना में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी आगे बढ़ाने का अधिकार था और FIR के लंबित होने को उसकी अयोग्यता नहीं माना जा सकता था।”

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर सेना को लगता था कि हाईकोर्ट का आदेश नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने के मामले पर लागू नहीं होता तो उसे खुद कार्रवाई करने के बजाय हाईकोर्ट से आदेश में संशोधन या स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।

नाबालिग रहते दर्ज मामले को नौकरी से जोड़ना सही नहीं

ट्रिब्यूनल ने जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट तथा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंधित फैसलों का भी हवाला दिया।

इनके आधार पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि नाबालिग रहते हुए किसी आपराधिक मामले में शामिल होने की जानकारी देना जरूरी नहीं माना जा सकता और ऐसी घटना को नौकरी से अयोग्य ठहराने का आधार भी नहीं बनाया जा सकता।

न्यायाधिकरण ने कहा, ”आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने की जानकारी नहीं देने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। आवेदक के खिलाफ की गई कार्रवाई कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।”

सेना में दोबारा बहाली का आदेश

ट्रिब्यूनल ने चौहान की मूल याचिका स्वीकार करते हुए 20 जनवरी 2026 के सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चौहान को उनकी जारी नियुक्ति के आधार पर अग्निवीर सेवा में दोबारा शामिल किया जाए और उन्हें सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के आगे आने वाले किसी आदेश के अधीन रहेगी। अगर केंद्र सरकार, चौहान को मिली अंतरिम सुरक्षा में संशोधन या स्पष्टीकरण मांगती है और हाईकोर्ट बाद में कोई अलग आदेश देता है तो उसका पालन करना होगा।

चार साल की सेवा पूरी कर दिसंबर में लौटेंगे अग्निवीर

चार साल की सेवा पूरी कर दिसंबर 2026 में अग्निवीर अपने घरों, अपने परिवारों और अपने प्रियजनों के बीच लौटने वाले हैं। ये वे हजारों युवा पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्होंने भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए चार साल की अवधि के लिए भर्ती होने का विकल्प चुना था। उस दौरान उन्हें देश की सेवा करने के बदले कुछ प्रोत्साहनों का भी वादा किया गया था, जिनमें राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ी सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता देना भी शामिल था।