Supreme Court News: पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को तड़के करीब 1:42 बजे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने सोमवार सुबह सीबीआई को दो महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट में किसने दायर की थी याचिका?

हाई कोर्ट ने यह आदेश वकील निखिल सराफ की तरफ से दायर की गई याचिका पर दिया था। उन्होंने ईडी की ओर से पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भेजे गए पत्र में उठाए गए मुद्दों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इन आरोपों से राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं और पंजाब पुलिस व विजिलेंस ब्यूरो के दायरे से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से इनकी जांच होनी चाहिए।

डीजीपी को लिखे अपने पिछले पत्र में एजेंसी ने सीएम मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और उनके कथित सहयोगियों नितिन गोहल और बीर देविंदर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। पत्र के अनुसार, इन तीनों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग, सरकारी कामकाज और टेंडर की प्रक्रियाओं में दखल दिया था। एजेंसी ने ऐसे सबूतों का भी जिक्र किया जिनसे कथित तौर पर पता चलता है कि पोस्टिंग को प्रभावित करने, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने और प्रशासनिक मंजूरी व अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं में दखल देने की कोशिशें की गईं।

पंजाब में सरकारी विभागों और एजेंसियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद यह मामला सामने आया। एजेंसी ने डीजीपी को पत्र लिखकर जांच के दौरान सामने आए मामलों पर राज्य पुलिस कार्रवाई की मांग की। अपनी जनहित याचिका में, सराफ ने कथित वित्तीय लेन-देन और धन के स्रोत की जानकारी सहित आरोपों की व्यापक जांच की मांग की।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा था?

पिछले महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी यादव को लिखे ईडी के पत्र को बीजेपी की करतूत बताया था और कहा था कि एजेंसी के आरोप झूठे हैं और उन्हें उन लोगों से ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए जिन्होंने राज्य को लूटा है। मान ने कहा, “ये लोग यही करते हैं। झूठे आरोप लगाते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। विपक्ष को उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वे बस एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे उन लोगों से ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए जिन्होंने पंजाब को लूटा है।”

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पंजाब में भगवंत मान की सरकार को अब अपने ही विधायकों के असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक के विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना भी उन विधायकों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भगवंत मान सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…