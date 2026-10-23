बेंगलुरु में कस्टमाइज्ड फर्नीचर खरीदने वाले एक ग्राहक को गलत माप का सोफा देना एक फर्नीचर दुकान को महंगा पड़ गया। दुकान ने ग्राहक को उसकी पसंद और बताए गए आकार के अनुसार सोफा देने का वादा किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद सिंगल-सीटर सोफे की चौड़ाई बताई गई माप से 10 इंच ज्यादा निकली।

ग्राहक ने जब पैसे वापस मांगे, तो दुकान ने कस्टमाइज्ड फर्नीचर पर रिफंड नहीं देने की नीति का हवाला देकर इनकार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दुकान को 83,000 रुपये ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त 5,000 रुपये देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बेंगलुरु के निवासी रत्नेश निगम और एक फर्नीचर दुकान के बीच का है। बैंगलोर अर्बन-II अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इस शिकायत की सुनवाई कर रहा था। आयोग में प्रभारी अध्यक्ष वी. अनुराधा और सदस्य एच. जनार्दन तथा शरावती एस. एम. शामिल थे।

शिकायत के मुताबिक, रत्नेश निगम ने 16 फरवरी 2025 को दुकान से एक सोफा सेट ऑर्डर किया था। इसमें एक तीन सीट वाला सोफा और दो सिंगल-सीटर सोफे शामिल थे। ग्राहक ने इसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई सुविधा के जरिए कुल 83,000 रुपये का भुगतान किया था।

ग्राहक ने सोफे में तीन बदलाव भी करवाने को कहा था। इनमें बेज रंग का कपड़ा, सीट की गहराई 22 इंच से बढ़ाकर 23 इंच करना और लकड़ी के फ्रेम पर डार्क वॉलनट फिनिश देना शामिल था।

वादे से 10 इंच ज्यादा चौड़े निकले सोफे

रत्नेश निगम के अनुसार, दुकान के सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश ने व्हाट्सऐप पर सिंगल-सीटर सोफे की माप शेयर की थी। इसके मुताबिक, सोफे की लंबाई 41 इंच, चौड़ाई 37 इंच और ऊंचाई 41 इंच होनी थी।

हालांकि, जब फर्नीचर की डिलीवरी हुई तो ग्राहक ने पाया कि सिंगल-सीटर सोफे की वास्तविक माप अलग थी। शिकायत के अनुसार, इनकी लंबाई 37 इंच, चौड़ाई 47 इंच और ऊंचाई 38 इंच थी।

इस तरह सोफे की चौड़ाई बताई गई माप से 10 इंच अधिक थी। ग्राहक का कहना था कि अधिक चौड़ाई के कारण सोफे उसके कमरे में ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बाद में गलत माप साझा करने की बात स्वीकार की थी।

निगम के मुताबिक, सोफे की चौड़ाई कम कराने से पूरे सेट के लुक और एकरूपता पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से उन्होंने सोफे में बदलाव कराने के बजाय पूरी खरीदारी की रकम वापस मांगी।

दुकान ने क्यों किया रिफंड से इनकार?

दूसरी ओर, फर्नीचर दुकान ने ग्राहक के आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सोफे की चौड़ाई 47 इंच इसलिए रखी गई थी, ताकि उनका डिजाइन और अनुपात सही बना रहे। दुकान का दावा था कि ग्राहक को इस बदलाव की जानकारी दी गई थी और उसने मौखिक रूप से इसकी सहमति भी दी थी।

दुकान ने यह भी कहा कि सोफे की चौड़ाई में बदलाव करके समस्या को ठीक किया जा सकता था। उसके मुताबिक, उसने सोफे वापस लेकर उनमें सुधार करने की पेशकश की थी, लेकिन ग्राहक ने इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया।

हालांकि, ग्राहक ने पैसे वापस पाने के लिए संदेशों और ईमेल के जरिए कई बार संपर्क किया। इसके बाद उसने 25 अप्रैल 2025 को कानूनी नोटिस भेजकर रिफंड की मांग की। दुकान ने 8 मई 2025 को जवाब देते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और अपने फैसले को डिजाइन संबंधी जरूरतों के आधार पर सही ठहराया।

उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने ग्राहक की शिकायत, दुकान के जवाब और दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की। आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया कि दुकान ने सिंगल-सीटर सोफे की चौड़ाई 47 इंच करने की बात स्वीकार की थी।

आयोग ने कहा कि दुकान की ओर से न तो सहमत माप के अनुसार सही उत्पाद दिया गया और न ही ग्राहक को उसकी रकम वापस की गई। इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।

आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि सोफा सेट पर दो साल की वारंटी थी और दुकान की जिम्मेदारी थी कि वह ग्राहक की शिकायत का उचित समाधान करे।

ग्राहक को मिलेंगे 88 हजार रुपये से ज्यादा

आयोग ने फर्नीचर दुकान को ग्राहक को 83,000 रुपये की पूरी खरीद राशि वापस करने का आदेश दिया। इस रकम पर 16 फरवरी 2025 से भुगतान होने तक सालाना 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।

इसके अलावा, दुकान को शिकायतकर्ता को हुई परेशानी और मानसिक कष्ट के लिए 3,000 रुपये मुआवजे के रूप में तथा मुकदमे के खर्च के लिए 2,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया। दुकान को सोफा सेट ग्राहक से वापस लेने का आदेश भी दिया गया।

इस तरह ग्राहक को 83,000 रुपये की मूल राशि के साथ 5,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ब्याज जोड़ने पर कुल भुगतान 88,000 रुपये से अधिक होगा।

कस्टमाइज्ड फर्नीचर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

कस्टमाइज्ड फर्नीचर खरीदते समय सोफा, बेड और अलमारी की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई लिखित में लें। डिजाइन, माप और सेल्स एग्जीक्यूटिव से हुई व्हाट्सऐप या ईमेल बातचीत सुरक्षित रखें। बिल, ऑर्डर कन्फर्मेशन और भुगतान का प्रमाण संभालकर रखें। डिलीवरी के बाद फर्नीचर की माप जांचें और अंतर मिलने पर तुरंत लिखित शिकायत करें। ऑर्डर देने से पहले रिफंड नीति और अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक समझ लें।

शिकायत कहां करें?

अगर किसी दुकानदार या कंपनी से खरीदे गए सामान में गड़बड़ी है और विक्रेता उचित समाधान नहीं दे रहा है, तो ग्राहक उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उपभोक्ता शिकायतों में मार्गदर्शन और सहायता के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर संपर्क किया जा सकता है। कर्नाटक में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए उपलब्ध नंबर 1800-425-9339 भी दिया गया है।

बेंगलुरु का यह मामला बताता है कि कस्टमाइज्ड सामान खरीदने के बावजूद ग्राहक को तय माप और सहमत शर्तों के अनुरूप उत्पाद पाने का अधिकार है। यदि विक्रेता गलती को ठीक नहीं करता या उचित समाधान देने से इनकार करता है, तो ग्राहक उपलब्ध कानूनी उपायों के जरिए राहत मांग सकता है।

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