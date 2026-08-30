राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने बेंगलुरु अल-हिंद आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में सैयद फसीउर रहमान उर्फ सैयद फसीह उर रहमान को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, अदालत ने रहमान पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रहमान अल-हिंद मॉड्यूल से जुड़ी साजिशों की बैठकों में शामिल था। उसने अपने सदस्यों के जंगल शिविर प्रशिक्षण के लिए डेकाथलॉन स्टोर से टेंट और चाकू खरीदे थे।

एजेंसी ने कहा कि इस साजिश का उद्देश्य आईएसआईएस/दाएश का एक विलायत (प्रांत) स्थापित करना और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां चलाना था।

क्या है मामला?

इस मामले को सबसे पहले कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में 10 जनवरी, 2020 को दर्ज किया था। इसके बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और 23 जनवरी, 2020 को मामले को दोबारा दर्ज किया। एजेंसी ने अब तक इस मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दाखिल किए हैं। रहमान इस मामले में दोषी ठहराई जाने वाला दूसरा आरोपी है। इससे पहले, मोहम्मद हनीफ खान को जुलाई 2026 में विशेष एनआईए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उसे 48,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

NIA की जांच में क्या पता चला?

एनआईए की जांच के अनुसार, इस साजिश का कथित तौर पर मास्टरमाइंड महबूब पाशा था, जो बेंगलुरु के गुरप्पनपाल्या स्थित अपने आवास पर बैठकें करता था। एजेंसी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर लक्षित हत्याओं और सांप्रदायिक अशांति पैदा करने तथा प्रतिबंधित आईएसआईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य गतिविधियों को अंजाम देने की योजनाओं पर चर्चा की थी।

NIA ने पहले कहा था कि आरोपियों ने आईएसआईएस के आतंकवादियों महबूब पाशा और ख्वाजा मोइदीन द्वारा शुरू किए गए एक समूह का गठन किया था, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था।

एजेंसी की जांच में कर्नाटक के कुछ जंगली इलाकों की भी पहचान की गई थी, जिनमें शिवनसमुद्र और गुंडलूपेट के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, जो कथित अल-हिंद मॉड्यूल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविरों और छिपने के संभावित स्थान हो सकते हैं। एनआईए ने कहा कि वह उस ऑनलाइन संचालक का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसने कथित तौर पर मॉड्यूल स्थापित करने की योजना बनाई और साजिश रची थी।

‘जब छात्र सवाल पूछते हैं, तो उन्हें धमकाया नहीं जा सकता’, दीक्षांत समारोह में बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सिर्फ इसलिए छात्रों को धमकाया या उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने अधिकारियों या सत्ता में बैठे लोगों से अलग राय रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर।



