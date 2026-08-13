देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ विश्वविद्यालयों में शामिल हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी इस वक्त विवाद के केंद्र में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र का वकील के तौर पर नामांकन अगली सूचना तक न करें।

यह कार्रवाई उस कथित अभियान को लेकर की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के विरोध की बात सामने आई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि परिषद ने सार्वजनिक डोमेन में मौजूद रिपोर्टों और अन्य सामग्री का संज्ञान लिया है। परिषद ने NALSAR प्रशासन से तीन दिन के भीतर पूरे मामले पर प्रमाणित रिपोर्ट मांगी है।

BCI ने विश्वविद्यालय से मांगी पूरी रिपोर्ट

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालय से यह भी पूछा है कि आखिर वह कौन लोग थे जिन्होंने कथित तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, उसे तैयार किया, फैलाया या फिर उसके लिए समर्थन जुटाया। परिषद ने उन लोगों की पहचान भी मांगी है जो बैठकों के आयोजन, मीडिया से संपर्क, सोशल मीडिया समूहों के संचालन या फिर दीक्षांत समारोह के बहिष्कार और विरोध की मुहिम से जुड़े थे। बार काउंसिल ने साफ कर दिया है कि 19 अगस्त को इस मामले की समीक्षा की जाएगी और कुलपति की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

BCI ने इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि क्या इस कैंपेन को शुरू करने, मंज़ूरी देने, कोऑर्डिनेट करने या फैलाने में किसी स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन या किसी दूसरे मान्यता प्राप्त स्टूडेंट संगठन का हाथ था। यूनिवर्सिटी से यह भी बताने को कहा गया है कि क्या इस कैंपेन को शुरू करने, ड्राफ़्ट तैयार करने, कोऑर्डिनेट करने, सलाह देने या इसे आगे बढ़ाने में किसी फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, पूर्व छात्र या बाहरी व्यक्ति ने हिस्सा लिया था।

इसके अलावा, काउंसिल ने इस मामले से जुड़ी बैठकों के संबंधित प्रस्तावों, एजेंडा या अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड की प्रतियां मांगी हैं। साथ ही, यह जानकारी भी मांगी है कि क्या किसी विरोध-प्रदर्शन या संगठित गतिविधि के लिए अनुमति मांगी गई थी या दी गई थी और क्या छात्रों के आचरण या आधिकारिक कार्यक्रमों से जुड़े विश्वविद्यालय के नियमों को लागू किया गया था।

वहीं, बार काउंसिल ने स्पष्ट किया कि किसी अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) या अभियान में शामिल होने से एनरोलमेंट (पंजीकरण) के लिए अयोग्यता स्वतः ही नहीं हो जाएगी। काउंसिल ने कहा कि उन लोगों के बीच अंतर किया जाना चाहिए जिन्होंने केवल किसी अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किए या उसका समर्थन किया, और उन लोगों के बीच जिन्होंने अभियान का आयोजन या समन्वय किया, या जिन्होंने वास्तव में बहिष्कार, बाधा या व्यवधान का प्रस्ताव रखा या उसे संगठित किया।

हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी साफ किया है कि किसी प्रतिनिधित्व या अभियान का समर्थन करने मात्र से किसी छात्र का वकील के तौर पर नामांकन स्वतः रद्द नहीं माना जाएगा। परिषद ने कहा है कि उन लोगों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए जिन्होंने केवल किसी ज्ञापन या प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर किए या उसका समर्थन किया, और उन लोगों के बीच जो कथित तौर पर पूरे अभियान के आयोजक या समन्वयक थे। बीसीआई के मुताबिक जांच का फोकस उन लोगों पर होगा जिन्होंने दीक्षांत समारोह के बहिष्कार, किसी तरह की बाधा, व्यवधान या विरोध अभियान का प्रस्ताव रखा, उसे संगठित किया या उसके लिए समर्थन जुटाया।

छात्र क्यों कर रहे थे सीजेआई का विरोध?

यह विवाद NALSAR के 1,400 छात्रों में से लगभग 450 छात्रों द्वारा CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने के विरोध में शुरू किए गए अभियान से उपजा है। यह विरोध प्रदर्शन पिछले महीने दिल्ली में NEET परीक्षा के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “कृपया हमारा समय बर्बाद न करें। हमारे पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है।”

छात्रों के विरोध के बावजूद दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे CJI सूर्यकांत, निमंत्रण किया स्वीकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैदराबाद की एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्रीकृष्णा देवा राव के कार्यालय ने इंडियन एक्सप्रेस को इसकी पुष्टि की है। यह घोषणा छात्रों के एक वर्ग की ओर से किए गए विरोध के बावजूद की गई है। वह मांग कर रहे हैं कि सीजेआई को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित न किया जाए। समारोह की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। पढ़ें पूरी खबर।



